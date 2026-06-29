鼾聲如雷睡不飽 單孔達文西舌根切除術解決睡眠呼吸中止症

45歲羅姓女子最近出現粘稠鼻涕並感覺喉嚨卡卡，睡覺時打鼾聲過大，都覺得睡不飽且感覺疲累，她到童綜合醫院看診，經耳鼻喉部主任陳世偉檢查，發現她因為舌根肥厚嚴重造成中重度的阻塞型睡眠呼吸中止症，建議可進行單孔達文西輔助舌根切除手術，住院3天即返家出院，回診追蹤其恢復良好，睡眠品質大幅改善。

童綜合醫院耳鼻喉部陳世偉主任表示，睡眠時打鼾聲如雷，甚至出現呼吸暫停，會影響睡眠品質，也可能危害心血管健康。出現大聲打鼾、睡眠中突然嗆醒或呼吸中斷、白天過度嗜睡、夜尿頻繁及早上起床頭痛等，都可能是「阻塞型睡眠呼吸中止症」症狀，若長期未治療，恐增加高血壓、心臟病與中風的風險。

他說睡眠呼吸中止症患者有新的治療選擇。個案因舌根肥厚，導致睡眠時呼吸道塌陷阻塞，進行單孔達文西輔助舌根切除手術，即是將單孔機器手臂手術系統透過口腔自然開口進入手術區域，利用高解析3D立體影像及靈活的機械手臂，在狹窄的咽喉空間中精準操作，改善造成呼吸道阻塞的組織。

陳世偉指出，常見的睡眠呼吸中止症患者是因舌根肥厚或喉嚨空間狹窄，容易在睡眠時出現呼吸道塌陷。透過單孔達文西機器手臂系統輔助手術，可進行舌根減積或呼吸道擴大手術，增加呼吸道空間，降低睡眠時呼吸中止的發生。單孔達文西機器手臂手術進行舌根切除術，相較傳統手術更能深入到喉嚨深處，其手術視野更清晰、操作更精準、沒有手術傷口，所以出血量較少、術後恢復也更快。