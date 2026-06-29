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鼾聲如雷睡不飽 單孔達文西舌根切除術解決睡眠呼吸中止症

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院耳鼻喉部主任陳世偉操控單孔達文西機器手臂系統。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院耳鼻喉部主任陳世偉操控單孔達文西機器手臂系統。圖／童綜合醫院提供

45歲羅姓女子最近出現粘稠鼻涕並感覺喉嚨卡卡，睡覺時打鼾聲過大，都覺得睡不飽且感覺疲累，她到童綜合醫院看診，經耳鼻喉部主任陳世偉檢查，發現她因為舌根肥厚嚴重造成中重度的阻塞型睡眠呼吸中止症，建議可進行單孔達文西輔助舌根切除手術，住院3天即返家出院，回診追蹤其恢復良好，睡眠品質大幅改善。

童綜合醫院耳鼻喉部陳世偉主任表示，睡眠時打鼾聲如雷，甚至出現呼吸暫停，會影響睡眠品質，也可能危害心血管健康。出現大聲打鼾、睡眠中突然嗆醒或呼吸中斷、白天過度嗜睡、夜尿頻繁及早上起床頭痛等，都可能是「阻塞型睡眠呼吸中止症」症狀，若長期未治療，恐增加高血壓、心臟病與中風的風險。

他說睡眠呼吸中止症患者有新的治療選擇。個案因舌根肥厚，導致睡眠時呼吸道塌陷阻塞，進行單孔達文西輔助舌根切除手術，即是將單孔機器手臂手術系統透過口腔自然開口進入手術區域，利用高解析3D立體影像及靈活的機械手臂，在狹窄的咽喉空間中精準操作，改善造成呼吸道阻塞的組織。

陳世偉指出，常見的睡眠呼吸中止症患者是因舌根肥厚或喉嚨空間狹窄，容易在睡眠時出現呼吸道塌陷。透過單孔達文西機器手臂系統輔助手術，可進行舌根減積或呼吸道擴大手術，增加呼吸道空間，降低睡眠時呼吸中止的發生。單孔達文西機器手臂手術進行舌根切除術，相較傳統手術更能深入到喉嚨深處，其手術視野更清晰、操作更精準、沒有手術傷口，所以出血量較少、術後恢復也更快。

童醫院耳鼻喉部主任陳世偉使用單孔達文西機器手臂系統輔助舌根切除手術。圖／童綜合醫院提供
童醫院耳鼻喉部主任陳世偉使用單孔達文西機器手臂系統輔助舌根切除手術。圖／童綜合醫院提供

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