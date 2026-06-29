24歲男上腹痛竟是急性A肝 醫師籲接種疫苗預防

台中市24歲青年日前因倦怠及上腹痛合併噁心、嘔吐，以為胃發炎自行服藥未改善才就醫，澄清醫院平等院區今天表示，患者住院後確診為急性A型肝炎，呼籲民眾接種疫苗預防。

澄清醫院平等院區胃腸肝膽科醫師黃俊彥透過新聞稿說明，這名患者就診前3、4天，就出現倦怠及漸進性上腹痛，合併噁心、嘔吐，無腹瀉情形，起先以為只是胃發炎，自行服用一些成藥，但症狀未改善。患者就醫前一天，開始出現畏寒症狀但沒有發燒，身體虛弱並出現黃疸現象。

黃俊彥表示，經實驗室檢查發現患者的肝生化學異常，天門冬胺酸轉胺酶（AST）及丙胺酸轉胺酶（ALT）等數值均超過正常值80倍以上，總黃疸指數也超標，血液凝固時間延長，高度懷疑是急性嚴重型肝炎合併肝衰竭而收治住院。

患者住院後，經一系列生化學及病毒學檢驗後，黃俊彥指出，確診為急性A型肝炎，因為屬法定傳染病，立刻依照標準程序通報衛福部疾管署。經病史詢問，發現患者在發病前曾在餐廳吃過一些生菜和生魚片，推測可能是造成患者感染A型肝炎的原因。

黃俊彥表示，患者經適當治療後，肝發炎指數迅速降低，肝功能及症狀也逐漸改善，於住院5天後順利出院。他提醒，急性A肝主要是食用受病毒污染的食物而感染，呼籲民眾注意飲食衛生習慣，接種疫苗是預防A肝最有效的方法。