子宮肌瘤長期困擾…新藥有機會讓「不開刀就得忍耐」成過去式

很多女性因子宮肌瘤長期受苦，今年台灣引進全新口服藥，可讓「不開刀就忍耐」成過去，但目前僅少數大醫院有，患者也多不知情。衛福部新營醫院表示，院方已引進這款新藥，台南溪北偏遠地區患者可就近治療。

「月經來都像一場折磨，一小時就要換一片夜用衛生棉，根本不敢出門。」這是許多子宮肌瘤患者的共同心聲，爆量經血、貧血、經痛與骨盆壓迫感，長期影響生活品質。

新營醫院婦產科醫師鄭菱勻表示，過去許多女性因害怕手術、擔心麻醉風險，或顧慮工作與家庭照顧需求，只靠止痛藥與補鐵劑勉強忍耐。這種「非開刀即忍耐」的無奈，不是不想解決，而是過去醫療沒給第三條路。

院方表示，為提升溪北地區婦女醫療照護品質，引進這新一代子宮肌瘤口服藥物 Linzagolix（雅絲娜），提供手術外新選擇，在地民眾不必遠赴市區，也能有與醫學中心同步治療資源。這是與國際同步領先療法，是女性婦科治療革命性進展，更代表新營醫院用心提升在地醫療品質。

這款藥目前在台須自費，實際價格會因各家醫院自費藥價規費、開立的劑量（100mg 或 200mg）及療程天數而有所不同。院方表示，目前費用一顆160元，價格和其他醫院差不多，療程須由醫師依據病人狀況評估。

鄭菱勻醫師表示，子宮肌瘤是生育年齡女性最常見良性腫瘤。新藥通常每日口服一次，不需住院，也無須承擔手術及麻醉風險。藥物可調控荷爾蒙、降低雌激素刺激，減少經血量並改善疼痛症狀，臨床研究也顯示具有縮小肌瘤體積潛力。

鄭菱勻指出，子宮肌瘤治療方式需依症狀、肌瘤位置與大小、年齡及生育需求等因素個別評估。若有經血量異常增多、經痛加劇或骨盆壓迫等症狀，應及早就醫，由專業醫師規劃最適合的治療方案。

她說，藥物並非取代手術，而是提供更精準治療選擇。對不適合手術、正在等待手術，或接近更年期患者，可先藥物穩定症狀，提升生活品質；若肌瘤位置特殊或體積過大，仍需依個別情況評估手術治療。

新營醫院表示，引進新型藥物不僅展現公立醫院照顧在地民眾使命，也有助縮短城鄉醫療落差，讓偏遠地區女性能在家鄉獲得先進醫療服務。