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有家族史又吸二手菸！竹科女健檢肺部電腦斷層驚見早期肺腺癌

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院影像醫學部醫師徐偉倫表示，低劑量肺部電腦斷層（LDCT），可顯示肺部微小結節，作為肺癌篩檢與追蹤的重要工具。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院影像醫學部醫師徐偉倫表示，低劑量肺部電腦斷層（LDCT），可顯示肺部微小結節，作為肺癌篩檢與追蹤的重要工具。圖／新竹台大分院提供

一名40多歲女性竹科工程師有肺癌家族史，母親曾罹患肺癌，且長期暴露於二手菸環境，平日以機車通勤，偶有輕微咳嗽但未特別就醫。因屬肺癌高風險族群，該女於公司健康檢查接受低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢，發現右肺約1.2公分含實心成分結節。

經新竹台大分院影像醫學部評估後，轉介胸腔外科團隊進一步檢查，研判病灶具高度惡性可能，經多專科討論後安排手術切除，術後病理報告確認為第1期肺腺癌，因及早發現並接受治療，預後良好。

新竹台大分院影像醫學部醫師徐偉倫表示，低劑量肺部電腦斷層（Low-Dose CT, LDCT）能偵測約0.1至0.3公分（1–3 毫米）的微小肺部結節。相較於傳統胸部 X 光通常需達1至2公分以上才較容易辨識，LDCT 可望提早約5至10年發現病灶，有助提升早期診斷率並降低肺癌死亡率。

徐偉倫指出，肺癌在早期階段多半沒有明顯症狀，許多病人確診時已屬中晚期，影響治療成效。透過 LDCT 檢查，可在尚未出現症狀前即偵測到毫米級病灶，並及早安排後續追蹤與治療評估。LDCT 已為國際公認的重要肺癌篩檢工具，研究顯示可降低肺癌死亡率約20%，對高風險族群具有早期偵測價值。

徐偉倫提醒，具有吸菸史、長期暴露於空氣汙染或職業粉塵、肺癌家族史，或曾發現肺部結節需持續追蹤者，建議與醫師討論是否適合接受 LDCT 篩檢。除影像檢查外，民眾仍應落實戒菸、避免二手菸、維持規律運動及定期健康檢查，以提升早期發現與預防的機會。

徐偉倫表示，國民健康署目前推動肺癌早期偵測計畫，針對高風險族群提供每2年1次LDCT肺癌篩檢服務，包括具肺癌家族史的40至74歲女性或45至74歲男性，以及50至74歲且吸菸史年達20包以上重度吸菸者。符合資格的民眾可善用政府補助資源，定期接受篩檢，以利早期發現病灶並及早治療，相關篩檢資格及服務內容請依主管機關最新公告為準。

肺癌 肺腺癌 竹科

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