快訊

最血腥的伊朗祭典？古老的「阿舒拉節」神秘面紗

科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台中小二暑假作業材料包驚見簡體字…家長傻眼 校方致歉急回收

聽新聞
0:00 / 0:00

熱愛健身、旅遊…工作遇氣爆 咬牙復健1個月重新站立

中央社／ 台北29日電

熱愛健身與旅遊的阿誠去年工作遭遇氣爆，幸運逃過鬼門關，卻手無法動、腳也不能走，連張口吃飯都困難，所幸有陽光基金會協助，無畏復健劇痛的他，短短1個月重新站穩腳步。

今年30歲的阿誠近日透過新聞稿分享經驗，籌募燒傷生心理重建服務經費，邀請大眾響應捐款支持，一同幫助燒傷朋友重獲新生。他回憶起去年工作時遇上的氣爆，原本身強體壯的瞬間被巨大威力震飛，全身遭受70%大面積嚴重燒傷，燒傷部位遍及臉、身體及四肢。

阿誠在加護病房整整昏迷1個月才逐漸恢復意識，「醒來就是整個人被包著、被綁著，不能動。」全身傷口更帶來劇烈疼痛，出院後的現實更加殘酷，因燒傷疤痕增生與攣縮牽制下，手指跟手肘都無法伸直，要將右手手心翻轉向上都辦不到，甚至嘴巴也只能張開一根手指頭寬。

阿誠出門、走路都得依賴四腳助行器，洗澡、上廁所也都需要家人幫忙，「真的很怕自己不會好，成為家人的包袱，也曾想過如果氣爆當下就這樣走掉是不是比較好。」所幸，在陽光基金會社工安排下，出院當天阿誠坐著輪椅直接來到陽光復健。

想要趕快好的阿誠，積極配合治療師的復健安排，每天反覆進行上、下肢的復健訓練，復健過程中伴隨著劇烈疼痛，就像把繃緊的皮膚撕裂開，但他依然堅持撐住，「多動就對了，不要怕痛！不要說有傷口就不動，有傷口還是要做復健，痛就讓它痛。」

復健短短1個月，阿誠便逐漸擺脫助行器，重新站穩腳步，並開心能獨立完成洗澡等生活自理能力；持續復健長達半年，重拾自由身的阿誠說，燒傷後不能正常的工作賺錢、生活，很多事情待處理，陽光社工都幫忙找好了相關資源，提供很多經濟與生活資源上的幫助。

阿誠說，受傷過後，外出時也曾聽見孩子指著他童言童語，這個人長得怪怪的，面對外界目光，他坦然面對，能走在路上，意味著自己復健得很好，「希望大家把我當正常人就好。」未來阿誠將逐步回歸職場。

陽光基金會正發起「以愛伴行-燒傷生心理重建服務計畫」，幫助每年逾500名燒傷朋友完成身心重建，將透過提供專業復健訓練、心理諮商、經濟補助及就業支持等多元服務，陪伴燒傷個案走過傷後低谷、重建人生方向，邀請民眾透過LINE Pay、街口支付愛心捐款支持。

延伸閱讀

復健折騰 腦中風患者面臨轉院困境

從照顧失能轉型投注減少失能 陳亮妤：健保署首創復健病房最快7月上路

復健病房新制上路銜接長照 家屬盼：終結照護空窗期

復健病房 專家：須模擬居家環境

相關新聞

第9號颱風巴威恐生成？不只一個熱帶擾動醞釀中吳德榮揭發展情形

颱風季要來了？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3894-2026-06-28-21-00-56）指出，最新各國模式模擬顯示，關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展跡象，但哪一個會先被命名為第9號颱風「巴威」現在還不一定。

上班族必看！科學家證實：旅遊可以預防失智

現代上班族生活辛苦，每隔一段時間總想旅遊犒賞自己，卻常被長輩叮囑要儲蓄、不要太浪費。但愛爾蘭最高學府的最新研究顯示，旅行是降低失智症風險最有效的方法之一，堪稱上班族與玩家的大福音，以後可以玩得更有底氣：旅遊不只是花錢享樂，還是「活化腦袋的處方箋」呢！ 由於全球失智人口不斷攀升，科學家針對此議題，每年都會發表各種新的研究報告，包括打麻將、重訓、學習新語言、聽音樂……。現在，調研機構將目光投向「旅行」，適值暑假旅遊旺季，《遠見》就聚焦於此，來看看科學家們怎麼說？ 今年4月21日，愛爾蘭最高學府「都柏林聖三一學院」（Trinity College Dublin，簡稱TCD）發表最新的調查指出，「旅遊」「彈鋼琴」以及「和朋友社交」是降低失智症風險最有效的方法之一。 研究團隊分析來自愛爾蘭和英國700名40〜59歲、認知功能健康成年人的數據，這些人正參與一項為期10年的縱向研究。調查發現「中年時期」參與體育、社交和智力方面的刺激性活動，是提升認知能力最有效途徑之一，即使對有阿茲海默症遺傳或家族史風險較高的人群也是如此。 TCD心理系副教授，同時也是該校全球腦健康研究所與神經科學研究所的研

電動機車背後的「隱形陷阱」 消基會籲政府訂定型契約救「電池人質」

機車大廠光陽公司近日通知旗下電動機車 Ionex 車主，將調整電池交換服務資費方案，並要求車主重新簽訂契約，新契約的資費幾乎達到舊制的兩倍。消基會今舉行「電動機車變『電池人質』」記者會，指出電動機車的電池具有高度依賴性，消費者一旦選擇特定電池平台，即需長期依賴該平台提供服務，實際上並無轉換選擇權，電池等同「人質」，呼籲政府盡速訂定電池服務契約規範。

鼾聲如雷睡不飽 單孔達文西舌根切除術解決睡眠呼吸中止症

45歲羅姓女子最近出現粘稠鼻涕並感覺喉嚨卡卡，睡覺時打鼾聲過大，都覺得睡不飽且感覺疲累，她到童綜合醫院看診，經耳鼻喉部主任陳世偉檢查，發現她因為舌根肥厚嚴重造成中重度的阻塞型睡眠呼吸中止症，建議可進行單孔達文西輔助舌根切除手術，住院3天即返家出院，回診追蹤其恢復良好，睡眠品質大幅改善。

子宮肌瘤受苦女性多 全新口服藥有機會讓「不開刀就忍耐」成過去

很多女性因子宮肌瘤長期受苦，今年台灣引進全新口服藥，可讓「不開刀就忍耐」成過去，但目前僅少數大醫院有，患者也多不知情。衛福部新營醫院表示，院方已引進這款新藥，台南溪北偏遠地區患者可就近治療。

有家族史又吸二手菸！竹科女健檢做肺部電腦斷層驚見早期肺腺癌

一名40多歲女性竹科工程師有肺癌家族史，母親曾罹患肺癌，且長期暴露於二手菸環境，平日以機車通勤，偶有輕微咳嗽但未特別就醫。因屬肺癌高風險族群，該女於公司健康檢查接受低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢，發現右肺約1.2公分含實心成分結節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。