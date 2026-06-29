熱愛健身、旅遊…工作遇氣爆 咬牙復健1個月重新站立

熱愛健身與旅遊的阿誠去年工作遭遇氣爆，幸運逃過鬼門關，卻手無法動、腳也不能走，連張口吃飯都困難，所幸有陽光基金會協助，無畏復健劇痛的他，短短1個月重新站穩腳步。

今年30歲的阿誠近日透過新聞稿分享經驗，籌募燒傷生心理重建服務經費，邀請大眾響應捐款支持，一同幫助燒傷朋友重獲新生。他回憶起去年工作時遇上的氣爆，原本身強體壯的瞬間被巨大威力震飛，全身遭受70%大面積嚴重燒傷，燒傷部位遍及臉、身體及四肢。

阿誠在加護病房整整昏迷1個月才逐漸恢復意識，「醒來就是整個人被包著、被綁著，不能動。」全身傷口更帶來劇烈疼痛，出院後的現實更加殘酷，因燒傷疤痕增生與攣縮牽制下，手指跟手肘都無法伸直，要將右手手心翻轉向上都辦不到，甚至嘴巴也只能張開一根手指頭寬。

阿誠出門、走路都得依賴四腳助行器，洗澡、上廁所也都需要家人幫忙，「真的很怕自己不會好，成為家人的包袱，也曾想過如果氣爆當下就這樣走掉是不是比較好。」所幸，在陽光基金會社工安排下，出院當天阿誠坐著輪椅直接來到陽光復健。

想要趕快好的阿誠，積極配合治療師的復健安排，每天反覆進行上、下肢的復健訓練，復健過程中伴隨著劇烈疼痛，就像把繃緊的皮膚撕裂開，但他依然堅持撐住，「多動就對了，不要怕痛！不要說有傷口就不動，有傷口還是要做復健，痛就讓它痛。」

復健短短1個月，阿誠便逐漸擺脫助行器，重新站穩腳步，並開心能獨立完成洗澡等生活自理能力；持續復健長達半年，重拾自由身的阿誠說，燒傷後不能正常的工作賺錢、生活，很多事情待處理，陽光社工都幫忙找好了相關資源，提供很多經濟與生活資源上的幫助。

阿誠說，受傷過後，外出時也曾聽見孩子指著他童言童語，這個人長得怪怪的，面對外界目光，他坦然面對，能走在路上，意味著自己復健得很好，「希望大家把我當正常人就好。」未來阿誠將逐步回歸職場。

陽光基金會正發起「以愛伴行-燒傷生心理重建服務計畫」，幫助每年逾500名燒傷朋友完成身心重建，將透過提供專業復健訓練、心理諮商、經濟補助及就業支持等多元服務，陪伴燒傷個案走過傷後低谷、重建人生方向，邀請民眾透過LINE Pay、街口支付愛心捐款支持。