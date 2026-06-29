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環團籲暫停通霄至大潭第二條海底輸氣管興建

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
中油公司「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」今天上午進行環評審查，多個環團會前到環境部抗議質疑評估程序合法性與科學數據真實性，呼籲環評委員依法駁回本案。記者潘俊宏／攝影
中油公司「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」今天上午進行環評審查，多個環團會前到環境部抗議質疑評估程序合法性與科學數據真實性，呼籲環評委員依法駁回本案。記者潘俊宏／攝影

中油公司通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」今天上午進行環評審查，台灣蠻野心足生態協會、監督施政聯盟、看守台灣協會、苗栗縣環保協會及台灣健康空氣行動聯盟等環團會前到環境部抗議質疑評估程序合法性與科學數據真實性，台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，程序違法應予退回。

該計畫天然氣管線為36吋管徑，其中海底管線沿既有通霄至大潭海底管線東側平行鋪設，並保持500公尺以上之安全距離為原則，路徑自苗栗通霄轉輸中心向北延伸至桃園新屋上岸（長度約78公里），上岸後接入新設置之新屋開關站／配氣站（面積約0.42公頃），並沿深圳一路轉入西濱公路（台61線）鋪設陸上管線接入大潭配氣站（長度約7.8公里）。計畫目的為因應未來中北部天然氣需求量增加並降低既有海管負載率，提升供氣系統韌性及穩健度，保持雙氣源調度彈性，配合天然氣整體供輸規劃，對既有海管任一設施能備援供氣缺口，降低事故對中油及國家經濟能源之衝擊。

郭佳雯表示，依據環境部海洋生態評估規範，海洋生態背景調查「相鄰兩季之調查時間應至少跨越45天時程」，但是開發單位的調查在112年4月29日進行春季調查，隨後在3天後即進行夏季調查，夏季調查後僅隔24天開始秋季調查，在統計上不具四季生態的代表性；其次，開發單位此次直接將關鍵的「實際出海 GPS 航跡圖」全面隱匿蓋牌，僅用兩條不具足跡證明的規劃側線企圖瞞天過海，科學數據無法核實取信於人，呼籲環評委員依法駁回本案、拒絕為違法調查背書。

中油公司「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」今天上午進行環評審查，多個環團會前到環境部抗議質疑評估程序合法性與科學數據真實性，呼籲環評委員依法駁回本案。記者潘俊宏／攝影
中油公司「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」今天上午進行環評審查，多個環團會前到環境部抗議質疑評估程序合法性與科學數據真實性，呼籲環評委員依法駁回本案。記者潘俊宏／攝影

中油公司「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」今天上午進行環評審查，多個環團會前到環境部抗議質疑評估程序合法性與科學數據真實性，呼籲環評委員依法駁回本案。記者潘俊宏／攝影
中油公司「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」今天上午進行環評審查，多個環團會前到環境部抗議質疑評估程序合法性與科學數據真實性，呼籲環評委員依法駁回本案。記者潘俊宏／攝影

環團 通霄 中油公司

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