今年1至4月毒駕死亡數高達9人 交通部道安數據首納統計、檢討

交通部今召開2026年6月份道路交通安全說明記者會，根據交通部統計，2026年1至4月因交通事故死亡有897人，相較今年1至2月死亡數增近1倍，另1至4月毒駕死亡數達9人。交通部政務次長陳彥伯表示，鑑於毒駕頻傳，本月起也增加毒駕也列入統計資料、檢討，盼能抑制情況。

根據統計，今年1至4月交通事故死亡數為897人，相較2025年減少31人，降幅3.3％，與基準年2023年相比較減少142人，降幅13.7％。在各項重要指標中，酒駕造成死亡有40人，與2025年同期相比增加1人，增幅2.6％，另本月起新增毒駕造成死亡數據，共有9人。

陳彥伯表示，由於毒駕頻傳，本月起也將毒駕列入統計資料，盼透過檢討可以抑制情況。

交通部路政及道安司長吳東凌分析，過去機車造成死亡數降幅最低，但今年1至4月相較基準年2023年同期已下降18.3％。

吳東凌指出，毒駕今年1至4月造成9人死亡，但因過去沒有參考值，所以只能列出今年數據，至於死亡人數為毒駕者還是被毒駕撞死者，目前尚未細分，後續會跟警政署索討資料，下個月會提供更詳細的分析資料。

而各縣市2026年1至4月整體死亡人數部分，前3名依序為新北市107人，較去年同期增加34人、台中市與台南市91人；各縣市行人死亡部分，新北20人，較去年同期增加5人、台南市12人，較去年同期增加1人、新竹縣7人，較去年同期增加6人。

另外，每十萬人整體死亡人數統計，前三名縣市為台東縣、花蓮縣、嘉義縣；每十萬行人死亡人數統計，前三名縣市為新竹縣、南投縣、澎湖縣。

吳東凌說，與縣市政府針對數據討論、分析，發現新北市高齡死亡數較高，尤其65歲、75歲以上高齡者比率較高；台南機車死亡數增加，尤其路口機車碰撞型態較多，為進一步討論重點，上周在道安聯繫會報也與台南市政府討論，提醒左轉車部分需多注意。

而每十萬行人死亡數，澎湖縣位居第三名，吳東凌表示，大部分為遊客租賃機車，但因不熟悉路況因此會用手機導航，澎湖縣政府已經針對遊客租賃機車進行宣導，勿在騎車時用手機。