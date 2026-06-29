快訊

最血腥的伊朗祭典？古老的「阿舒拉節」神秘面紗

科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台中小二暑假作業材料包驚見簡體字…家長傻眼 校方致歉急回收

聽新聞
0:00 / 0:00

36度高溫回來了！氣象署：多個低壓擾動持續發展 周日水氣再增

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天水氣仍多，台東、恆春半島局部短暫雨，台南以北午後大雨、短時豪雨。本報資料照片
今天水氣仍多，台東、恆春半島局部短暫雨，台南以北午後大雨、短時豪雨。本報資料照片

中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，今天水氣仍多，台東、恆春半島局部短暫雨，台南以北午後大雨、短時豪雨。由於太平洋高壓未來一周逐漸增強往西伸，水氣漸減，天氣穩定高溫炎熱，轉為夏季天氣型態，氣溫逐漸上升，高溫多在32-36度或以上。

黃恩鴻指出，太平洋高壓南側、從南海一帶一直延伸到菲律賓東方海面都是低壓帶，雲量多、有較明顯對流發展，有許多低壓擾動持續發展，短期內沒有明顯增強。距離較遠的東太平洋低壓擾動預估有明顯發展，但距離及時間都還遙遠，氣象署會持續觀察。

黃恩鴻指出，預估周六一直到周日，南海附近低壓會逐漸北抬，較為接近台灣，周日水氣較多，天氣較不穩定，但感受上仍是夏季天氣型態。

未來降雨趨勢，黃恩鴻說，今水氣稍多，台東、恆春半島局部雨，台南以北午後大雨。周二到周三水氣減少，多雲到晴，恆春半島零星雨、中部及北部、山區午後雨。周四到周六多雲到晴，各地山區午後雨；周日多雲到晴，因為南海附近低壓會逐漸北抬，較為接近台灣，水氣較多，午後零陣雨稍增，中部、北部及山區午後雷雨。

溫度方面，今天高溫普遍32-34度，局部尤其是中南部近山區35度、36度；周二到周日普遍在32-35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷，局部可達36度。

氣象署 高溫 台東

延伸閱讀

明水氣依然偏多！西半部慎防午後雷雨 1周內恐生成2熱帶性低氣壓

本周可能有颱風！天氣分析師揭預估路徑及對台影響

要出梅了颱風季接著來！專家：今年強聖嬰年颱風發展可能相當活躍

今天午後雷雨機率仍高 粉專：這三地留意天氣變化

相關新聞

第9號颱風巴威恐生成？不只一個熱帶擾動醞釀中吳德榮揭發展情形

颱風季要來了？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3894-2026-06-28-21-00-56）指出，最新各國模式模擬顯示，關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展跡象，但哪一個會先被命名為第9號颱風「巴威」現在還不一定。

上班族必看！科學家證實：旅遊可以預防失智

現代上班族生活辛苦，每隔一段時間總想旅遊犒賞自己，卻常被長輩叮囑要儲蓄、不要太浪費。但愛爾蘭最高學府的最新研究顯示，旅行是降低失智症風險最有效的方法之一，堪稱上班族與玩家的大福音，以後可以玩得更有底氣：旅遊不只是花錢享樂，還是「活化腦袋的處方箋」呢！ 由於全球失智人口不斷攀升，科學家針對此議題，每年都會發表各種新的研究報告，包括打麻將、重訓、學習新語言、聽音樂……。現在，調研機構將目光投向「旅行」，適值暑假旅遊旺季，《遠見》就聚焦於此，來看看科學家們怎麼說？ 今年4月21日，愛爾蘭最高學府「都柏林聖三一學院」（Trinity College Dublin，簡稱TCD）發表最新的調查指出，「旅遊」「彈鋼琴」以及「和朋友社交」是降低失智症風險最有效的方法之一。 研究團隊分析來自愛爾蘭和英國700名40〜59歲、認知功能健康成年人的數據，這些人正參與一項為期10年的縱向研究。調查發現「中年時期」參與體育、社交和智力方面的刺激性活動，是提升認知能力最有效途徑之一，即使對有阿茲海默症遺傳或家族史風險較高的人群也是如此。 TCD心理系副教授，同時也是該校全球腦健康研究所與神經科學研究所的研

駕艙機車明開放上路！不用兩段式左轉 但禁行淡江大橋、機車專用道

交通部日前修法，開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車），6月30日正式上路，盡管屬於機車，但行駛條件比照汽車，但禁行高快速道路，也不能行駛機車專用道，也就是說，駕艙機車無法行駛上淡江大橋，至於快速道路則視地方政府而定。

電動機車背後的「隱形陷阱」 消基會籲政府訂定型契約救「電池人質」

機車大廠光陽公司近日通知旗下電動機車 Ionex 車主，將調整電池交換服務資費方案，並要求車主重新簽訂契約，新契約的資費幾乎達到舊制的兩倍。消基會今舉行「電動機車變『電池人質』」記者會，指出電動機車的電池具有高度依賴性，消費者一旦選擇特定電池平台，即需長期依賴該平台提供服務，實際上並無轉換選擇權，電池等同「人質」，呼籲政府盡速訂定電池服務契約規範。

鼾聲如雷睡不飽 單孔達文西舌根切除術解決睡眠呼吸中止症

45歲羅姓女子最近出現粘稠鼻涕並感覺喉嚨卡卡，睡覺時打鼾聲過大，都覺得睡不飽且感覺疲累，她到童綜合醫院看診，經耳鼻喉部主任陳世偉檢查，發現她因為舌根肥厚嚴重造成中重度的阻塞型睡眠呼吸中止症，建議可進行單孔達文西輔助舌根切除手術，住院3天即返家出院，回診追蹤其恢復良好，睡眠品質大幅改善。

子宮肌瘤受苦女性多 全新口服藥有機會讓「不開刀就忍耐」成過去

很多女性因子宮肌瘤長期受苦，今年台灣引進全新口服藥，可讓「不開刀就忍耐」成過去，但目前僅少數大醫院有，患者也多不知情。衛福部新營醫院表示，院方已引進這款新藥，台南溪北偏遠地區患者可就近治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。