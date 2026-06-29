36度高溫回來了！氣象署：多個低壓擾動持續發展 周日水氣再增

中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，今天水氣仍多，台東、恆春半島局部短暫雨，台南以北午後大雨、短時豪雨。由於太平洋高壓未來一周逐漸增強往西伸，水氣漸減，天氣穩定高溫炎熱，轉為夏季天氣型態，氣溫逐漸上升，高溫多在32-36度或以上。

黃恩鴻指出，太平洋高壓南側、從南海一帶一直延伸到菲律賓東方海面都是低壓帶，雲量多、有較明顯對流發展，有許多低壓擾動持續發展，短期內沒有明顯增強。距離較遠的東太平洋低壓擾動預估有明顯發展，但距離及時間都還遙遠，氣象署會持續觀察。

黃恩鴻指出，預估周六一直到周日，南海附近低壓會逐漸北抬，較為接近台灣，周日水氣較多，天氣較不穩定，但感受上仍是夏季天氣型態。

未來降雨趨勢，黃恩鴻說，今水氣稍多，台東、恆春半島局部雨，台南以北午後大雨。周二到周三水氣減少，多雲到晴，恆春半島零星雨、中部及北部、山區午後雨。周四到周六多雲到晴，各地山區午後雨；周日多雲到晴，因為南海附近低壓會逐漸北抬，較為接近台灣，水氣較多，午後零陣雨稍增，中部、北部及山區午後雷雨。

溫度方面，今天高溫普遍32-34度，局部尤其是中南部近山區35度、36度；周二到周日普遍在32-35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷，局部可達36度。