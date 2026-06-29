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腦霧、便秘、腎結石…問題出在水喝錯！醫揭長期缺水「10大警訊」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
腎臟科醫師提醒，日常水分攝取不足，恐讓全身調節能力下降。圖／123RF
腎臟科醫師提醒，日常水分攝取不足，恐讓全身調節能力下降。圖／123RF

很多人忙到忘了喝水，等到口乾舌燥才拿起水杯，以為補水就沒事了。腎臟科醫師洪永祥提醒，若日復一日水分攝取不足，恐讓大腦、腎臟、心血管及消化系統逐漸承受壓力，甚至提高腎結石、泌尿道感染及腎功能受損風險。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，人體約六成由水分組成，幾乎所有器官運作都仰賴充足水分。身體雖然會啟動各種代償機制維持運作，一旦長期缺水，身體會默默啟動「節水模式」，短時間內或許沒有明顯症狀，但長期累積下來，可能出現十大健康警訊。

1.大腦功能受影響：研究顯示，即使僅有1%至2%的輕度脫水，也可能出現頭痛、疲倦、注意力下降、反應變慢及俗稱「腦霧」等現象，影響工作效率與學習能力。

2.血液循環負擔增加：當血漿中的水分減少，血液黏稠度相對提高，心臟需要更費力將血液輸送至全身，長期可能增加心血管系統負荷。

3.認知與記憶力下降：慢性輕度缺水可能降低神經傳導效率，使短期記憶、專注力及思考速度受到影響，對長時間用腦的上班族、學生及高齡者尤其明顯。

4.口腔健康亮紅燈：唾液分泌不足時，口腔自我清潔能力下降，不僅容易口臭，也增加蛀牙及牙周病風險。

5.腸胃蠕動變慢：水分不足會讓糞便變得乾硬，增加便秘機率，嚴重者甚至需要依賴軟便劑或瀉藥才能排便。

6.皮膚乾燥與老化加快：角質層含水量下降後，皮膚容易粗糙、乾裂、細紋增加，看起來缺乏光澤與彈性。

7.泌尿系統警訊：尿液長期過度濃縮，不僅顏色變深，也會提高尿中鈣、草酸及尿酸濃度，增加腎結石及泌尿道感染風險。

8.水分滯留與水腫：長期缺水時，人體會持續啟動抗利尿激素（ADH）及腎素－血管張力素－醛固酮系統（RAAS），努力保留每一滴水分，以維持血壓及血液循環。雖然這是人體重要的保命機制，但若長期處於高度代償狀態，可能增加腎臟及心血管負擔。

9.腎功能受影響：若缺水情況持續，腎臟血流可能下降，影響腎絲球過濾功能（eGFR），嚴重時甚至可能誘發腎前性急性腎損傷，尤其高齡者、慢性病患者及正在服用利尿劑者更需提高警覺。

10.全身調節能力下降：水分不足會影響散熱功能，使人體耐熱能力變差，在炎熱夏季更容易發生熱衰竭或中暑。

洪永祥提醒，很多人以為「口渴再喝水就好」，其實當感到明顯口渴時，身體通常已流失約1%至2%的水分，代表已進入輕度脫水狀態。日常應養成規律補充水分的習慣，不要等到口渴才喝水，可透過觀察尿液顏色作為簡單指標，呈現淡黃色代表水分較充足，若長時間偏深黃色，則應適度增加飲水量。

腎結石 缺水

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