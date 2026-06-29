57歲失智又中風無力繳健保費 健保愛心專戶180萬元送暖129人受惠

衛福部健保署為持續協助弱勢家庭，長期與宜蘭縣政府社會局合作，透過健保愛心專戶及時協助清償健保費，匯集大愛守護弱勢，保障就醫權益。此次協助家庭達115戶，受惠129人、金額近180萬元，不僅減輕民眾積欠保費壓力，及時緩解經濟負擔。

家住員山鄉的57歲曾先生，因中風無法工作，具有失智症，領有輕度身心障礙手冊，且為低收入戶；從事粗工的53歲廖先生原居住於公司宿舍，因右腳受傷缺乏治療致截肢，且喪失工作及住處，領有中度身心障礙手冊及低收入戶資格，經濟拮据，致無力處理健保費用。

上述個案皆為宜蘭縣政府社會處列入弱勢關懷對象。健保署台北業務組以跨機關合作，透過通報系統得知後個案情況，立即啟動健保愛心專戶，協助繳納健保欠費。

健保署台北業務組長李純馥表示，健保署愛心專戶主要協助低收入戶、弱勢兒少、重度身心障礙者及各地縣市政府社會局關注的弱勢對象等。本次受惠者最小1歲，最大長者87歲。此外，台北業務組曾於110年至113年期間聯手宜蘭、新北、連江、金門、基隆及台北等縣市政府跨機關共同合作助弱勢繳清欠費，6縣市累計協助共642人，協助善款金額1351萬餘元。

健保署長陳亮妤說，未來健保持續主動協尋社會角落的困境兒少及弱勢，運用愛心專戶來幫助更多無助家庭度過難關。李純馥說明，健保署於91年設立「健保愛心專戶」，匯集各界愛心善款，協助弱勢清償健保欠費。據統計截至115年5月底，受惠人數逾6千人。其中有部分捐款人士曾是過去受補助，他們表示，當有經濟能力時，更感恩曾幫助過自已的愛心人士，希望藉此回饋社會。健保署強調，對所有捐款者表達最誠摯的感謝與敬意，持續與健保守護弱勢家庭。