通宵大潭第二條海底輸氣管計畫今審查 環團痛批髮夾彎「犧牲白海豚」

環境部今早召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」初審會議，環保團體會前召開記者會怒批政府「犧牲藻礁後，再犧牲白海豚」，並揭露本案鯨豚生態調查公然違反「相鄰兩季應間隔45天」的法定規範，以及原本不可行的計畫卻搖身一變亟具必要性，如今的髮夾彎證實當年政策說謊，強烈要求環評會拒絕閹割版報告，立即退回重編。

本案開發單位為台灣中油股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部，本案規畫沿通霄至大潭既有輸氣管東側平行範圍內興建備援管線（海陸管段），管線南起苗栗縣通霄鎮通霄傳輸中心，路管段長度約7.8公里，海管段長度約78公里，總計長度約85.5公里。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，2017年三接環評及2021年藻礁公投案前，經濟部一再宣稱通霄到大潭的第二條天然氣輸氣海管不可行，硬要強行興建三接，經濟部和中油卻在2024年提出「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」，原本不可行的計畫卻搖身一變亟具必要性，此案政策前後矛盾，顯示當初興建三接的決策草率。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，依據環境部海洋生態評估規範規範，海洋生態背景調查相鄰兩季的調查時間應至少跨越一個半月的時程，其立法初衷是為了防範開發單位進行短期內、集中式的無效調查。然而開發單位在2023年4 月29日進行調查，竟然在3天後的5月2日即進行夏季調查，7月17日調查完畢後，僅隔24天即進行秋季調查，完全未跨越45天的法規紅線，程序上已屬實質違法。

郭佳雯另指出，附錄中的鯨豚調查努力量表的備註中表明，每次調查的有效航跡必須大於穿越線總長度的50%，且船速、浪高小於1公尺、蒲氏風級小於4級、偏離距離都有嚴格硬性限制。本案2023年8月10日調查浪高1米，風級達到4級，顯然已經無法達到鯨豚觀測的有效調查，而開發海域周邊中有露脊鼠海豚出沒，擱淺紀錄亦為最高，風浪太大、船速太高皆無法觀測到脆弱的露脊鼠海豚。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，大潭三接的中油弊案，把國家建設當成為官商勾結的最好路徑，將人民的納稅錢放在自己口袋這作法，又再揭露一次給社會大眾看。在少數開放審查的環評程序裡面，對其的公益性、必要性的討論和監督必須要強化，其預算合理性也應該要為人民把關，但要破壞近海生態來建置嗎？個人是抱持著反對的態度。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，本案海管不僅因為通過白海豚保護區而衝擊其棲息環境，且未詳實調查評估海洋環境及其對海管可能帶來的影響，以及一旦海管因此受到損壞，對生態環境與氣候帶來的嚴重衝擊，呼籲環評委員審慎審查此案。

藻礁公推動聯盟召集人潘忠政透過書面表示，2017年三接環評時，民間團體就提出前瞻性的替代方案，要求從台中接收站再鋪設一條海管到大潭電廠，當時中油用盡各種荒謬的理由百般推託，結果硬是強行興建三接，公投結束了、藻礁被犧牲了，中油竟轉而宣布建造這條當年被他們打入冷宮的海管，簡直惡劣至極。