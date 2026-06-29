近兩年最夯漫改韓劇揭曉！鐵拳、暴君主廚爭第一

十大漫改韓劇掀追劇熱潮

近年來，韓劇市場吹起一股強勁的漫改風潮，越來越多人氣漫畫與網漫紛紛被搬上螢幕。這些作品不僅自帶龐大的粉絲基礎，還憑藉鮮明的人物設定、緊湊的劇情節奏，以及高顏值演員陣容的加持，成功吸引更多觀眾入坑追劇。從校園成長、熱血復仇，到奇幻穿越、驚悚懸疑，多元題材不斷突破韓劇既有框架 ，也讓漫改劇逐漸成為收視與話題保證。 尤其近兩年，漫改韓劇迎來爆發式成長，許多作品一開播便引發現象級熱潮，除了橫掃社群版面外，更在各大影音平台創下亮眼的收視表現，展現漫畫IP轉化為影視作品的強大市場潛力。



《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於2025年盤點十大漫改韓劇，今年則將範圍聚焦在2024年至2026年間播出的作品，究竟哪些漫改韓劇在近兩年間成功引爆聲量、成為網友的討論焦點？本文將一次解析各部作品爆紅關鍵與觀眾追看的魅力所在。

No.10 《弱美男英雄》系列

riDay影音提供

網路聲量：11,304筆

由朴志訓、崔顯旭、申承浩與李妍等新生代演員主演的《弱美男英雄》，不僅成功還原漫畫中角色形象，也透過細膩演技讓人物更加立體，成功收服大批劇迷，更被不少觀眾視為近年最成功的漫改韓劇之一。繼第一季人氣暴漲後，《弱美男英雄》在2025年迎來了第二季，上線首日便躍居全球收視點數排行榜第二名，並在Netflix 提供服務的93個國家中，高達91個國家衝進排行榜，展現驚人的收視熱度。

延續第一季劇情發展，《弱美男英雄2》講述連始垠（朴志訓 飾）在經歷一連串的殘酷事件後，被迫轉學到新學校，背負心理創傷的他原本只想平靜度日，卻意外結識了勇於對抗校園暴力的朴厚敏（厲雲 飾）與徐俊泰（崔民英 飾），使他最終決定重新挺身而出，與勢力更龐大的暴力組織正面交鋒。相較於一般的青春校園劇，《弱美男英雄》將友情與生存壓力融入劇情之中，透過緊湊節奏與強烈情緒張力，描繪青少年在殘酷環境下的掙扎與蛻變，也成為該系列最打動觀眾之處。

No.9 《外傷重症中心》

翻攝FB／Netflix

網路聲量：14,897筆

《外傷重症中心》改編自超人氣同名網漫，講述擁有卓越醫術與強烈使命感的外科醫師白江赫，在生死交關的第一線搶救患者，並努力改革醫療體制的故事。劇中沒有常見的感情支線拖慢節奏，而是將重點聚焦在團隊合作、急診救援過程，以及醫護人員在理想與現實之間的拉鋸。由朱智勛飾演的白江赫是全劇最大的亮點之一，其角色擁有寫實人物原型，完美詮釋了狂人醫生的人設，無可取代的個人魅力與精湛演技深受觀眾喜愛。該劇自開播以來討論度始終居高不下，不僅登上Netflix全球非英語影集收視冠軍，也在第61屆百想藝術大賞及第4屆青龍系列大獎中橫掃多項大獎 ，成為近年最具代表性的醫療漫改韓劇之一。不少網友也給出極高的評價「近年好看的醫療劇+1 」、「第一集就超好看，後面還能多好看啊 」、「看到一半就覺得只有8集好可惜，希望會有第二季 」。

No.8 《正年》

翻攝官網／tvN

網路聲量：15,239筆

被譽為現象級韓劇《正年》由金泰梨、辛叡恩領銜主演，以1950年代韓國戰後的「女性國劇」為故事核心，講述出身木浦漁村的少女尹正年（金泰梨 飾），憑藉天賦異稟的「盤索里」天籟嗓音加入梅蘭國劇團，在殘酷競爭與夢想追逐中一步步成長為頂級國劇演員。 為了完美詮釋這位天才少女，金泰梨在開拍前投入大量時間學習聲樂與傳統舞蹈，細膩展現角色不同階段的情感變化與舞台魅力，演技表現備受肯定。

不同於常見韓劇著重愛情發展的敘事模式，《正年》將焦點放在女性對夢想的追求，以及舞台上的競爭、友情與成長歷程，刻畫出令人動容的「全女主」群像劇 。憑藉少見的時代背景、濃厚的藝術氛圍，以及跳脫傳統韓劇框架的劇情設定，該劇在播出後迅速引發熱烈討論，不僅連續多週稱霸韓國網路話題冠軍，大結局更創下16.5%的亮眼收視成績，成為近年最具代表性的漫改韓劇之一。

No.7 《善意的競爭》

friDay影音 提供

friDay影音提供

網路聲量：15,952筆

《善意的競爭》堪稱是2025年最令人驚豔的收視黑馬，該劇憑藉大膽題材與充滿懸念的劇情設定，在播出後迅速引發話題熱潮。故事以韓國頂尖名校為背景，表面上描述菁英學生之間的升學競爭，實際上卻逐步揭開隱藏在校園中的黑暗面，將青春校園劇包裹上懸疑驚悚色彩，帶來截然不同的觀劇體驗。 其中最受矚目的莫過於女主角李惠利的突破性演出，她一改過往活潑開朗的戲路，挑戰冷血的惡女角色，並在劇中大膽上演19禁的女女戀，與對手展開一段充滿張力的危險關係，吸引不少觀眾入坑追劇。

儘管《善意的競爭》最初在相對小眾的平台上線，但後續憑藉優異口碑與緊湊節奏逐漸累積高人氣，不僅在韓國U+ Mobile TV播出期間長期穩居收視榜首，更在豆瓣創下8.9高分並霸榜冠軍，成為影迷心中的懸疑神作天花板。

No.6 《寄生獸：灰色部隊》

Netflix提供

網路聲量：21,293筆

2025年榜單高居第三名的《寄生獸：灰色部隊》，今年雖然退居第六名，但話題熱度依舊不容小覷。該部改編自日本漫畫家岩明均的經典作品《寄生獸》，憑藉驚悚的末日氛圍與緊張刺激的生存題材，開播後迅速吸引全球觀眾目光，更在首週登上Netflix全球非英語影集收視冠軍，於台灣、香港等多個國家登上觀看排行榜第一名的寶座。

故事描述寄生獸入侵地球，以人類為宿主展開一場殺戮大戰。面對來勢洶洶的寄生獸，政府臨危受命成立了專門消滅寄生獸的特遣部隊「灰色部隊」，一場關乎人類存亡的生死對決就此展開。不同於過去許多漫改作品忠實重現原著情節，《寄生獸：灰色部隊》選擇以漫畫的世界觀為基礎，將故事背景搬到韓國，發展出全新的獨立劇情與角色。雖然劇情與原著有所差異，但整體設定並未偏離原著的世界觀，因此仍獲得不少原著粉絲好評。

No.5 《照明商店》

Disney+提供

網路聲量：23,596筆

被譽為年度最催淚韓劇的《照明商店》，由人氣漫畫家姜草的同名網漫改編，不少看過原著的粉絲都大讚還原度超高。該劇自上線後便迅速掀起追劇熱潮，不僅榮登2024年Disney+全球首播規模最大的韓國原創影集，更一度奪下台灣、韓國與香港等地的收視冠軍，展現驚人的人氣與話題聲量。

故事圍繞一間隱身於昏暗巷弄深處的神秘燈具店展開。這間看似普通的店鋪，實際上連結著陰陽兩界，店內販售著能給予亡者或瀕死之人希望的燈泡。隨著形形色色的顧客陸續登場，一段段關於親情、愛情、友情的感人故事也逐漸浮出檯面。劇中由朱智勛飾演神秘店主，而朴寶英則化身重症病房護理師，兩人引領觀眾在懸疑氛圍中感受溫暖而深刻的情感力量。雖然《照明商店》前半段瀰漫詭譎恐怖的都市怪談氛圍，但隨著劇情推進，每個角色背後都有一段意想不到的催淚反轉，甚至不少網友直言「前面有多恐怖，後面就有多感人」。

No.4 《模範計程車》系列

friDay影音提供

網路聲量：31,568筆

《模範計程車》自第一季開播以來，便以「以暴制暴、替天行道」的復仇爽劇風格掀起熱潮。該系列作品更隨著口碑持續發酵，收視成績一季比一季亮眼，今年初播畢的第三季依舊維持高人氣，最終創下16.6%的超高收視率，穩坐2026年最具代表性的熱門神劇之一。

故事圍繞表面經營計程車公司的神祕組織「彩虹運輸」展開，專門替無法透過法律討回公道的受害者伸張正義。由李帝勳飾演的靈魂人物「金道奇」，總是化身各種不同身分潛入惡人巢穴，以縝密計畫讓加害者自食惡果，一次次完成痛快淋漓的復仇任務。

值得一提的是，劇中多數案件皆取材自韓國真實社會事件，包括校園霸凌、身心障礙者剝削、性犯罪等重大議題，不僅深刻探討了法律的侷限性以及私刑正義的道德界線，也引發極大的共鳴。尤其每當惡人最終受到應有的懲罰時，都能帶給觀眾強烈的情緒宣洩與爽快感，也讓《模範計程車》在犯罪動作劇中建立鮮明特色，成為近年最受歡迎的漫改韓劇系列之一。

No.3 《和我老公結婚吧》

翻攝官網／tvN

網路聲量：35,237筆

《和我老公結婚吧》由朴敏英、羅人友主演，憑藉網路漫畫累積的超高人氣，自開播前便備受關注。不僅首播開出5.211%不俗收視成績，大結局更以11.9%的佳績完美收官，成為2024年最具話題性的韓劇之一。故事講述罹患癌症的姜智媛（朴敏英 飾）意外撞見丈夫與閨蜜外遇，隨後更遭兩人聯手殺害。然而命運給了女主角重新來過的機會，帶著記憶重返人生轉捩點的她 ，不再選擇委曲求全，而是開始精心布局，誓言改寫悲慘結局，並向曾經傷害自己的人展開痛快反擊。劇情巧妙結合重生復仇、手撕渣男綠茶與命運翻轉等元素，滿足了大多數觀眾對於重生開外掛的期待；再加上節奏明快、幾乎沒有拖戲情況，讓人忍不住一集接著一集追下去。

此外，朴敏英為了詮釋罹癌初期的角色狀態，特地大幅減重，並以細膩演技呈現角色從絕望到重獲新生的轉變。她所展現的成長與蛻變，也讓《和我老公結婚吧》不只是單純的復仇爽劇，更是一部關於自我救贖與重新掌握命運的勵志故事，因此也獲得多數網友的好評。

No.2 《暴君的主廚》

Netflix提供

Netflix提供

網路聲量：49,136筆

《暴君的主廚》又名《暴君的廚師》，其融合穿越、美食、宮廷、喜劇與浪漫愛情等元素，自開播以來便話題不斷，其不僅成功刷新2025年tvN電視台電視劇最高收視紀錄，還強勢問鼎全球41個國家及地區的Netflix TOP 10冠軍，並成為首部奪下Netflix全球日榜第一的非原創系列，人氣席捲海內外。





故事講述現代法國米其林三星主廚延志永（潤娥 飾），意外穿越回朝鮮時代，被迫成為暴君燕熙君（李彩玟 飾）的御用主廚，兩人進而展開一段跨越500年的奇幻宮廷愛情羅曼史。除了充滿創意的劇情設定，劇中最吸睛的莫過於浮誇逗趣的特效畫面。每當劇中角色品嚐料理時，便會出現宛如動漫般的光芒、火焰與幻覺特效，將美味衝擊具象化，浮誇又充滿笑點的表現手法迅速在社群平台掀起討論，成為劇迷爭相模仿的經典迷因。





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年9月29日，也就是大結局播畢後隔天，當日聲量一舉衝破三千筆，不少網友紛紛分享追劇心得，直呼「最後兩三集哭得我唏哩嘩啦，但結局真的100分的完美」、「人生中第一次看古裝片結局掉淚」、「完結篇真的哭死我了」。

No.1 《鐵拳教育》

Netflix提供

網路聲量：149,582筆

毫無懸念，本次漫改冠軍由近期爆紅的《鐵拳教育》所拿下，以149,582筆討論度強勢頂登話題王。該劇改編自人氣網漫《極權教師》，聚焦校園霸凌、教師權益與教育體制失能等社會議題，再搭配上「以暴制暴」的高張力劇情，自開播以來便話題不斷，不僅成功登上Netflix全球非英語影集排行榜冠軍，更連續數週穩居《網路溫度計DailyView》韓劇口碑榜第一名。

故事背景設定在一個廢除體罰、校園秩序逐漸失控的虛構韓國，政府為了重建校園秩序，秘密成立「教權保護局」。由金武烈飾演的督察羅華鎮率領團隊深入問題校園，以強硬手段整頓不良學生、恐龍家長，以及濫用職權的教師，展開一場讓觀眾看了腎上腺素大爆發的復仇行動。 《鐵拳教育》之所以引發高度共鳴，在於劇中真實反映第一線教師面臨的困境，讓許多觀眾、教育工作者深有同感。而主角一次次挺身而出、替受害者討回公道的情節，也滿足了觀眾對公平正義的期待，帶來強烈的情緒宣洩，成為全劇最吸引人的看點。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點落在2026年6月10日，創下單日高達22,129筆討論度，從6月8日起至6月12日更連續數日維持破萬筆聲量，足見其話題度之高。不少網友紛紛大推表示「為什麼韓國教育環境跟台灣一模一樣？真希望有這種教育」、「好希望台灣也有這樣的團隊」、「我已經追完了 ，世界各地就需要鐵拳教育」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2026年6月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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