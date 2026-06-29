中國旅客密錄器偷拍桃機管制區、海關 移民署：註記列管

一名中國人去年11月來台時，疑以密錄器偷拍桃園國際機場證照查驗等管制區畫面，並上傳網站，內容多次稱「中國台灣」，引發爭議。移民署今天表示，依法註記列管。

網名「天上白羊」的中國人，25日在社群網站上傳「第一次去中國台灣直接破防！換台幣差點困死桃園機場」影片，內容除不斷強調「中國台灣」，還疑似以五星旗圖案遮住桃機的中華民國國旗，甚至偷拍安檢區域、證照查驗區等不得拍攝處及執勤人員，引發網民討論。

移民署回應記者詢問表示，經調查，上傳影片的外來旅客於去年11月間來台並於同月出境，入境時疑似利用密錄器拍攝查驗通關等管制區及海關、提款與搭乘機捷等畫面。當事人於機場管制區擅自錄影行為，已違反機場管制區禁止拍照錄影規定，不僅影響查驗秩序，亦可能侵害其他旅客個人資料及隱私。

移民署強調，涉及管制區內錄影行為，移民署於後續查驗時，將依相關法令處置。旅客若已出境，則將註記列管。

移民署指出，為維護國境安全、公務機密及保障入出境旅客個人資料及隱私，各國際機場證照查驗區都設有「嚴禁拍照及暫停使用手機」警示標語，旅客於查驗期間應配合現場執勤人員指示，不得擅自錄影或拍攝管制區內相關設施。如發現違規拍攝情形將制止，拒不配合且違反其他法令者，將依入出國及移民法規定予以留置調查並依相關規定辦理。