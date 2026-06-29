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屏東海生館竟然能搭船！「零距離海上漫遊乘船體驗」拍出沒看過的海洋視角

文／／ 張念慈 提供

屏東海生館竟然能搭船！航行在海底隧道正上方，魚群衝過來畫面太夢幻。 圖／屏東海生館 提供
屏東海生館竟然能搭船！航行在海底隧道正上方，魚群衝過來畫面太夢幻。 圖／屏東海生館 提供

屏東海生館太瘋了！今年夏天推出史上首遭「零距離海上漫遊乘船體驗」，讓你登上小船，航行在海底隧道上正上方，從平常一般遊客拍不到、看不到的水面角度，近距離感受海洋生物悠游其中的畫面，社群拍照打卡「我竟然在海生館搭船」直接閃瞎眾人！

搭船航行在海底隧道正上方，視角直接大升級

海生館史上第一遭！搭船航行在海底隧道正上方，拍出朋友圈沒看過的海洋視角。 圖／屏東海生館 提供
海生館史上第一遭！搭船航行在海底隧道正上方，拍出朋友圈沒看過的海洋視角。 圖／屏東海生館 提供

「零距離海上漫遊乘船體驗」新體驗堪稱海生館史上第一遭，最大亮點是以前走進珊瑚王國館，多半是在海底隧道裡抬頭看魚；這次則是搭上無動力小船，首度航行在海底隧道正上方，從水面往下看魚群、珊瑚與隧道交織出的限定風景。

不同於一般海上活動需要配合天候與海況，不用出海，也沒有風浪壓力，想體驗搭船又怕暈船的人，這趟完全就是為你設計的。

坐在船上，魚群就在水面下穿梭，陽光灑在水面閃閃發亮，這種畫面平常在海生館完全拍不到。情侶、好友來玩，隨手一拍都像隱藏版打卡景點，發到社群絕對讓朋友圈驚呼「這是哪裡？」；親子家庭也很適合，這可能是孩子人生第一次搭船，安全又新鮮，爸媽放心、孩子開心。

親手餵魚！魚群衝過來畫面超療癒

比海底隧道更驚喜！屏東海生館全新乘船體驗，近距離餵魚像闖進海底世界。 圖／屏東海生館 提供
比海底隧道更驚喜！屏東海生館全新乘船體驗，近距離餵魚像闖進海底世界。 圖／屏東海生館 提供

「零距離海上漫遊乘船體驗」體驗的高潮，絕對是「近距離餵食魚群」。當餌料投入水中，原本分散於各處的魚群會因餵食而聚集，出現自然搶食、巡游與互動行為。比起隔著玻璃看魚游來游去，親眼看見牠們因為食物靠近、轉向、聚集，那種臨場感完全不同。

對孩子來說，這是最直接的生命教育：魚群如何辨識食物、互動、搶快，甚至展現自己的生活節奏？對大人來說，這更是一場難得的放空時刻，看著魚群閃閃發亮地靠近水面，比一般導覽更有記憶點。（孩童須滿6歲（含）以上，且未滿12歲兒童須由1位年滿18歲成人購票陪同參與。）

不只好玩，還能看見海生館的專業日常

除了搭船體驗外，活動也帶領民眾認識海生館背後的飼育與照護工作。 圖／屏東海生館 提供
除了搭船體驗外，活動也帶領民眾認識海生館背後的飼育與照護工作。 圖／屏東海生館 提供

「零距離海上漫遊乘船體驗」也帶領民眾認識海生館背後的飼育與照護工作，透過兼具知識性與沉浸感的設計，介紹浮游生物、餌料、小丑魚與珊瑚生態，了解餌料從解凍、切割到分裝的處理方式，也會說明飼育員如何依照不同物種調整餌料。

過程中可以學習，維持生物健康背後所投入的專業與心力，原來海生館裡看似平靜的展缸，其實有非常細緻的日常照護。

小丑魚、珊瑚、浮游生物一次認識

活動帶領民眾認識海生館背後的飼育與照護工作，理解海洋保育的重要性。 圖／屏東海生館 提供
活動帶領民眾認識海生館背後的飼育與照護工作，理解海洋保育的重要性。 圖／屏東海生館 提供

很多小朋友一聽到小丑魚，腦中可能立刻浮現動畫角色，體驗中海生館會進一步介紹小丑魚生態與種類，也會說明照護珊瑚的方式，像是如何調整光線、海水成分等。

活動也會介紹浮游生物在海洋食物鏈中的角色，館內如何運用輪蟲、豐年蝦餵養小魚苗。這些平常比較少被注意到的小知識，非常很適合親子一起聽。

親子旅遊、情侶約會都很適合

不用出海也能搭船！屏東海生館「零距離海上漫遊」開放報名，親子情侶都必衝。 圖／屏東海生館 提供
不用出海也能搭船！屏東海生館「零距離海上漫遊」開放報名，親子情侶都必衝。 圖／屏東海生館 提供

「零距離海上漫遊乘船體驗」很適合安排成屏東、墾丁旅行的新亮點。它不像一般靜態展覽只看不動，也不像戶外水上活動需要高體力或會全身濕透，而是用安全、輕鬆又有沉浸感的方式，讓大人小孩都能靠近海洋。

親子來玩，孩子可能會記得這是自己第一次搭船，而且不是在港口，而是在海生館裡航行在海底隧道正上方；情侶來玩，可以得到一場很不一樣的海洋約會，浪漫、驚喜又超好拍；朋友一起來，也很適合留下「我們竟然在海生館搭船」的旅行回憶。無論是親子出遊、情侶約會或好友同行，都能透過全新的視角，重新認識海洋世界的魅力。

下次到海生館，別只把行程停留在看魚、拍照、買紀念品，可以直接升級成「搭船航行在海底隧道正上方」，用全新的角度看見海洋世界。安全、不用出海、又能拍出別人沒有的海生館照片，絕對會是全網最讓人艷羨的打卡旅遊安排！

【零距離海上漫遊】活動詳情：https://www.aquarium.com.tw/experience.asp?ID=56
【零距離海上漫遊】官網報名：https://reurl.cc/X21gOM

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