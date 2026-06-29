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上午9時20分花蓮秀林鄉規模3.6有感地震 最大震度2級
2026年6月29日09時20分57秒，花蓮縣秀林鄉發生一起規模3.6的有感地震。震央位於花蓮縣政府西北方約18.1公里，震源深度約22.4公里，屬於極淺層地震。此次地震最大震度為花蓮縣西寶2級，屬於輕震範圍，部分民眾感受到搖晃，電燈及懸掛物亦有輕微晃動。
最大震度2級地區:花蓮縣
花蓮縣受此次地震影響明顯，最大震度達2級。此級別震度表示多數人能感覺搖晃，電燈及懸掛物會有細微晃動，靜止的汽車也可能輕輕搖晃。遇到此種搖晃時，民眾應保持冷靜，勿驚慌奔跑，並注意周圍環境安全。
最大震度1級地區:南投縣、臺中市、宜蘭縣
南投、臺中與宜蘭等鄰近縣市感受到1級輕微震感，僅在靜止狀態下察覺微小搖晃，對日常生活影響有限。
此次地震屬於規模及震度均偏低的輕震，無結構性災害報告。民眾可參照防震守則，保持防災警覺，確保家中及工作場所的安全環境。建議持續關注中央氣象署發布的最新地震資訊，並檢視家中火源及瓦斯管線安全，降低餘震可能帶來的風險。
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