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總獎金高達25萬元！「臺東百拍．鏡入座標」照片徵選活動熱烈徵件中

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
絕美地景藝術襯著蔚藍海岸。圖／臺東縣政府提供
絕美地景藝術襯著蔚藍海岸。圖／臺東縣政府提供

盛夏將至，臺東的好山好水，以及熱氣球嘉年華、絕美山海與縱谷稻浪正對著全台旅人熱情招手。為了將大眾鏡頭下的視覺震撼，轉化為實地探索的旅遊動力，由臺東縣政府主辦的「臺東百拍．鏡入座標」照片徵選活動已正式開放網路報名！活動祭出總獎金新臺幣25萬元、高達100個獲獎名額，廣邀全國愛好旅遊的民眾，透過鏡頭捕捉臺東的絕美瞬間，共同打造「跟著照片去旅行」的全新觀光體驗。

臺東擁有豐富多元的自然景觀、人文風貌與部落文化，這次活動不限設備，無論是專業單眼還是隨身手機都能輕鬆參與，同時結合GPS座標等照片資訊，建立具備行動指引意義的數位導航資訊。未來入選的100張高品質影像，將建構出一座融合地理軌跡與人文敘事的「攝影座標資料庫」，讓每一張照片都化為邀請旅人探索臺東的邀請卡。

為了讓更多人能走進臺東的各個角落、探索未曾發現的鄉鎮之美，這次徵選除了金、銀、銅三大獎外，更規劃「鄉鎮經典獎」。參賽照片拍攝期間從114年1月1日至115年8月23日，不限國籍與年齡均可參加，舉凡臺東縣16鄉鎮市境內之自然地景、人文脈絡或慢活日常等皆可入鏡，拍攝的題材與內容面向均不設限，期盼凝聚全民的多維視角，自由探索更豐富的臺東容顏。

這個暑假，不妨趁著假期親自踏上臺東這片美麗土地，收拾行李與相機，用獨特視角記錄屬於你的臺東故事。這不僅能為自己贏得豐厚獎金，並且引領更多人跟著照片去旅行。活動徵件自即日起至115年8月23日止，歡迎全民踴躍參與，更多活動資訊與報名方式，請至官方網站（https://taitungphoto.org.tw/）查詢。

被金黃夕陽染紅的療癒稻浪！這幕明信片般的美景，就等你來投稿。圖／臺東縣政府提供
被金黃夕陽染紅的療癒稻浪！這幕明信片般的美景，就等你來投稿。圖／臺東縣政府提供

「臺東百拍．鏡入座標」照片徵選熱烈徵件中。圖／臺東縣政府提供
「臺東百拍．鏡入座標」照片徵選熱烈徵件中。圖／臺東縣政府提供

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