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巴威颱風最快周三生成 賈新興：可能影響這地區
未來10天高溫天氣接手了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，太平洋高壓增強，未來一周天氣高溫悶熱主導，太平洋高壓南邊有一大片低壓帶，7月1到2日巴威颱風生成機率約4–5成，需密切觀察後續發展。
賈新興指出，未來一周天氣太平洋高壓主導，高溫悶熱為主，午後局部短暫陣雨。30日至7月3日午後各地有局部短暫雨。7月4日至5日午後台南以北及宜蘭有零星短暫雨。30日至7月5日鵝鑾鼻及恆春半島一帶易有短暫雨。
賈新興指出，目前關島東方附近有95W，南海附近有一個L小擾動；但目前看起來菲律賓附近30日可能有一個較小的低氣壓會發展出來，根據歐洲模式預測，7月1到2日巴威颱風生成機率約4–5成，會影響海南島，需密切觀察後續發展。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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