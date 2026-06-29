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長照專員人力荒惡化 專家：加薪之外更要改制度

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
台灣邁入超高齡社會。本報資料照片
台灣邁入超高齡社會。本報資料照片

長照需求持續攀升，照顧管理專員卻面臨人力不足問題。專家直言，照專不僅工作量沉重，還需頻繁外出訪視陌生個案，卻沒有社安網社工風險加給，或都市、外勤等補貼，加上職涯發展受限、工作成就感不足，導致人力長期流失，僅提高薪資搶人，需重新檢討照專職務分工與留才制度，才能有效改善人力荒。

台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬表示，制度設計認為每名照專合理案量約120件，事實上許多她的學生每人負責600到700件，造成與個案討論、建立關係時間被大幅壓縮，影響服務品質。

她指出，照專留不住人的關鍵，在於制度上的結構性問題，相較於A個案管理員採按件計酬，案量超過上限可以拒絕，照專屬政府約聘僱人員，領固定月薪，沒有說不的權利，工作負荷自然更大。

陳正芬說，地方政府包括基隆、新北近年都努力改善待遇，例如運用自籌財源提高薪資、新北也採認外縣市及相關工作年資，希望提升招募誘因，這些措施都有助於補充人力，進得來只是第一步，怎麼留得住才是重點。

她認為，照專與A個管最大的差異，其實在工作成就感，目前長照3.0制度下，照專完成評估後，後續照顧計畫與服務安排交由A個管及居家督導執行，照專無法持續陪伴個案，也看不到個案接受服務後是否獲得改善，工作流程被切割得過於零碎，難累積專業成就。

陳正芬指出，當時長照1.0後也曾透過增設督導職缺、將臨時人員改為約僱人員，提供升遷發展機會，但長照3.0討論過程中，並未重新檢討工作流程與職務分工，未來台灣已邁入超高齡社會，制度勢必需要持續調整，應重新思考照專角色定位，提升工作成就感與職涯發展，才能真正留住人才。

老人福利推動聯盟祕書長張淑卿則表示，照專案量沒有固定標準，會因地區不同而有差異，早期每人約200至300件，但長照2.0後，照專主要負責評估與審定，實際服務安排交由A個管負責。

她指出，目前整體長照體系都在搶人，以照專所需的專業背景與工作內容來看，薪資待遇在整個體系中屬中間偏低，基隆又因地理環境特殊，經常下雨，照專需要長時間外勤訪視，卻沒有相對應的區域或外勤加給，加上工作機會多、人力流動率高，使招募更加困難。

張淑卿表示，北部各縣市都面臨相同的人力困境，照專除須依規定完成1966專線通報後的評估、派案及複評等工作，每次外出訪視幾乎都是陌生拜訪，都存在一定風險，薪資福利與支持系統跟不上。

張淑卿說，政府應從整體制度思考，不只是提高薪資，更要建立完善的留才制度、提升工作支持與管理穩定度，否則人員持續流失，勢必影響長照服務品質，也讓第一線承受愈來愈沉重的工作壓力。

人力 長照 社工

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