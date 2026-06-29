本周可能有颱風！天氣分析師揭預估路徑及對台影響

本周可能有颱風生成。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，關島一帶目前有熱帶擾動95W，預估未來幾天有機會增強為熱帶性低氣壓，路徑將受高壓邊緣影響，一路西行通過菲律賓群島，於本周中後期進入南海吸收西南季風帶來的水氣後將增強為輕颱，後續朝海南島方向移動，對台灣無影響。

薛皓天指出，今日太平洋高壓西伸，台灣位處邊緣地帶，大環境為東南風，環境水氣仍稍偏多，各地上午為晴時多雲天氣，午後受熱力作用，西部、大台北、東部及各地近山區、山區皆有短暫陣雨或雷雨發生，中北部及大台北易有大雷雨發生機會。

隨高壓漸影響，高溫逐步回升，預估各地白天約33到35度，中南部局部有36度高溫機會，整體偏熱。

薛皓天指出，周二起至周五高壓漸壟罩台灣，大環境為東南風到偏南風影響，水氣漸轉少，各地晴時多雲，午後受熱力作用雲量增多，午後雷陣雨區域逐漸往山上收，僅大台北山區、各地山區、近山區、東部局部有午後雷陣雨，其餘地區午後大致為多雲到陰天氣，不過偶有飄短暫雨的機會。

至於氣溫逐步回升，白天各地高溫仍維持33到35度，中南部局部有36度，到了周四、周五，大台北地區局部有36度高溫機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。