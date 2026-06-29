第9號颱風巴威恐生成！不只一個熱帶擾動醞釀中 吳德榮揭發展情形

颱風季要來了？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新各國模式模擬顯示，關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展跡象，但哪一個會先被命名為第9號颱風「巴威」現在還不一定。

吳德榮也說，若進一步論及兩擾動對台有何威脅？現在言之過早，因不確定性過大，尚待持續觀察。

最近天氣，吳德榮表示，今、明兩天鋒面北移氣溫逐日升；各地晴時多雲、白天熱，午後仍有對流發展，需注意。今日各地區氣溫如下：北部23至35度、中部23至35度、南部24至36度及東部24至35度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三至下周二(1至7日)各地晴時多雲、午後有對流在山區發展，偶有影響少部分鄰近平地的機率；白天偏熱，全台最高氣溫雖比上一波略低1、2度，仍可升至37度以上，需注意防曬、防中暑。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。