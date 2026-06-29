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影／「尬電師父」扯天災是報應 民俗專家怒嗆開轟：去看精神科

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台東玄濟宮主事乩身鄔馨茹風波不斷，其言論行徑屢屢引發爭議，成為關注焦點。圖／翻攝自臉書@霸告
台東玄濟宮主事乩身鄔馨茹風波不斷，其言論行徑屢屢引發爭議，成為關注焦點。圖／翻攝自臉書@霸告

台東玄濟宮主事乩身「尬電師父」鄔馨茹風波不斷，還將屏東大雨釀災暗指是「報應」又引發爭議。民俗專家廖大乙痛批，將天災說成天譴，怪力亂神、妖言惑眾，對全台灣人「放口符」更是假乩童的騙人把戲，建議她去當演員或去看精神科。

鄔馨茹自稱能與外星文明對接，並有濟顛禪師、東方紫微聖人及霄凌天尊等多重身分，另常喊「尬電（God Damn）」也被稱為「尬電師父」，先前在屏東遶境，大批信眾身穿外星人「尬電」紫衣團服當街跪拜，言論行徑屢引發爭議成關注焦點。

由於「尬電師父」遭受各界質疑，台東玄濟宮甚至在本月23日遭不明人士潑灑穢物，但一連串風波並未停歇，鄔女更將屏東大雨釀災時在個人臉書發文，指「不敬天道鬼神者，還褻瀆神佛，就是報應來的時候」，引發社會譁然，目前已刪文。

廖大乙痛批，自稱聖人的「尬電師父」竟將屏東發生天災「做大水」，說成是太多人批評指教她才會遭到天譴，甚至恐嚇大眾，如果還有人繼續質疑她，台灣人要陪葬、要自負後果，這根本是怪力亂神、妖言惑眾，而且相當不應該。

他進一步表示，神明是在勸世、安撫民心的，她自稱神明附體卻是在「放口符」，利用言語、符咒或起乩透過威脅與恐嚇手段，造成他人恐慌或社會不安，一般只有假乩童才會用這種「沒問沒代誌、問了出代誌」的騙人把戲。

廖大乙說，對於「尬電師父」假神弄怪恐嚇全台灣人，著實讓他看不下去，她每次起乩都要喝酒，根本是酒醉，若非酒醉，建議可能要去看精神科；並呼籲她別再欺騙眾生，不要再用神明附體、用神的名義汙辱神，可以去當演員比較適合。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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