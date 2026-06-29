聽新聞
0:00 / 0:00

7月徵文主題 中風重生路

聯合報／ 本報訊

中風急救分秒必爭，但不少病友因一瞬間的猶豫，錯過了搶救黃金期，徒留終生遺憾。7月22日為「世界腦健康日」，歡迎分享自身或親友的中風經驗，不管是果斷就醫，重返人生軌道，或延誤治療的血淚教訓，以及術後漫長的復健心得，均值得學習或引以為鑑。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，7月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

中風 搶救黃金期 病友

延伸閱讀

復健病房新制上路銜接長照 家屬盼：終結照護空窗期

整理包／115分科測驗注意！帶學生證「不能考」 考場規定、8科衝刺總整理

畢業帳號要沒了？ 網瘋傳「永久教育信箱」申請技巧：終身爽用Notion、Canva

閱讀推手…教師創意 帶動校園書香潮

相關新聞

校園泡在水裡…屏東42校災損計逾1800萬元 台南不影響期末考

連日豪雨重創南台灣，校園積淹水災情，以屏東縣災情最嚴重。屏東縣教育處統計，四十二所學校受損，災損金額逾一千八百萬元，部分學校一度泡在水中。台南市廿七所學校提報災損，災損約五百萬元。各校趁假日完成環境整理與消毒，今日正常上課，期末考不受影響。

連日豪雨重創南部…屏東農損破1.3億元 嘉義紅龍果農盼中央補助

米克拉颱風外圍環流影響帶來豪大雨重創南部農業，屏東農損逾一點三億元，農、漁及畜牧業都有災損，高雄也達五千多萬元，以芭樂及木瓜等瓜果類為主，台南西瓜及香瓜等災損估破千萬元，農業部陸續公告為天然災害現金救助地區，但嘉義縣太保市紅龍果因雨無法授粉，影響未來產量，市長鄭淑分盼中央盡速核定天災現金救助。

首爾猛男秀Hunky Show 9月來台送福利

在韓國首爾大學路掀起熱潮、榮獲觀眾滿意度第一名的「Hunky Show」將於九月十九日、九月廿日首度來台，於台北西門町WESTAR演出。

7月徵文主題 中風重生路

中風急救分秒必爭，但不少病友因一瞬間的猶豫，錯過了搶救黃金期，徒留終生遺憾。7月22日為「世界腦健康日」，歡迎分享自身或親友的中風經驗，不管是果斷就醫，重返人生軌道，或延誤治療的血淚教訓，以及術後漫長的復健心得，均值得學習或引以為鑑。

健康你我他／買菜給婆婆摘 晚上更好入眠

大伯請了當看護的朋友「小萍」來家裡照顧婆婆，並配合大伯的特殊工作時間，等到下班小萍再回家，我跟先生休假時都會回來陪婆婆聊天。

南投陳宏麟診所 有間歡樂托老所

在運動指導員拍手、柔聲指導下，86歲獨居阿嬤跟著音樂節拍擺動身體，和許多銀髮族開心地做著運動，鍛鍊肌力。中午大家一起共餐，下午則在護理師的帶領下，玩著益智、團康遊戲，訓練認知功能，這充滿歡笑的托老所，卻是位於南投埔里的陳宏麟診所。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。