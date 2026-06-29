健康你我他／買菜給婆婆摘 晚上更好入眠

大伯請了當看護的朋友「小萍」來家裡照顧婆婆，並配合大伯的特殊工作時間，等到下班小萍再回家，我跟先生休假時都會回來陪婆婆聊天。

婆婆有肌少症，行動不便但不肯拿拐杖，有次假日大伯出門買菜，我們還沒到婆家的空檔，她就在家摔跤，趕緊叫119送醫，檢查出右邊肋骨斷三根，因有嚴重骨鬆而無法手術，醫師開了藥回家休養，但因為很痛讓婆婆從此臥床，於是大伯申請居家醫療，護理師固定時間來換新的藥盒，一個月後與醫師來家裡看婆婆的狀況，再給予適合的治療及藥物。

婆婆睡眠日夜顛倒退化很快，有時會將我誤認為小萍，有時我休假早上去看她，她卻說天這麼黑，我怎麼過去看她呢？又有時說電視裡面有好多小偷在看她，那陣子她晚上睡不著，大伯還起來陪她，影響大伯凌晨工作的睡眠。

我們懷疑她可能失智了，但她不肯就醫，只好等醫師來家裡才確診婆婆已輕度失智。

我們常買芹菜、地瓜葉或菜豆，跟她說等妳摘好葉子、剝豆子，這樣炒菜才好吃唷！她就會很認真的做這些事情，可以讓她做點事又訓練手指頭，晚上好入眠。