巷弄健康守護者／南投陳宏麟診所 有間歡樂托老所

在運動指導員拍手、柔聲指導下，86歲獨居阿嬤跟著音樂節拍擺動身體，和許多銀髮族開心地做著運動，鍛鍊肌力。中午大家一起共餐，下午則在護理師的帶領下，玩著益智、團康遊戲，訓練認知功能，這充滿歡笑的托老所，卻是位於南投埔里的陳宏麟診所。

陳宏麟醫師為糖尿病權威，長期深耕糖尿病照護的他表示，現代醫學思維逐漸產生質變，診所可以做的事情超乎一般人所能想像，除了傳統的看診給藥，另擴及成人健診、癌症篩檢等前端健康促進，以及後端的日間照護、肌力及認知訓練等延緩失能。

建立地方「健康生態圈」

以自家診所為例，開設於民國100年，有鑑於當地社區老年人缺乏運動，肌少症狀況嚴重，105年在診所樓上創辦健身房，之後陸續設置健康食堂、巷弄長照站、日間照顧中心，逐步摸索出一套因應偏鄉需求的「健康生態圈」（Ecosystem）。

陳宏麟強調，診所不再只是收治感冒、高血壓等患者，更可以成為社區巷弄的健康守門員，在「大家醫計畫」、「健康台灣888防治計畫」等健康政策中扮演著重要的角色。

以該名86歲阿嬤為例，去年底初次診治時，確診為早期失智症，獨居多年的她個性變得多疑與焦慮，這讓親友相當頭痛；再者，阿嬤罹患高血壓、高血糖、高血脂，必須積極治療，家屬尋求醫療介入，陪同走進診所。

陳宏麟表示，在確定各項疾病狀況後，診所團隊首先幫忙阿嬤整理藥單，盡量讓藥物變少，提高用藥順從度，再者個案管理師牽起阿嬤的手，邀請至健身房、巷弄長照站、健康食堂，排定運動及認知訓練課程，早晚有著專車接送，中午與其他老夥伴們吃著特製營養餐。

經過4、5個月的動態與靜態課程洗禮，奇蹟種子萌芽，阿嬤血壓、血糖等各項慢性病指數逐漸平穩，原本多疑以及人際互動障礙也獲得改善，在重訓機台前努力地伸直手臂，大腿用力，運動指導員讚許「阿嬤愈來愈厲害」，讓她臉上露出久違的自信。

「我們不再是單純看一個器官，也不再單純看一個疾病，我們現在處理的是一個人。」陳宏麟說，近年健保署與基層醫療積極推動「大家醫計畫」與「健康台灣888防治計畫」，全台1萬1000多家診所中，逾半加入這些計畫，讓診所醫師逐步改變醫療觀念，也看到了診所結構正在轉型。

診所轉型「健康促進者」

陳宏麟指出，為了落實「健康台灣888」政策，實施前端健康促進、後端延緩失能等宏觀藍圖，政府在制度上設計了多元的支付誘因（P4P），逐漸引導醫療院所改變臨床行為及觀念：

一、早期篩檢降齡：成人健檢年齡下修至30歲，提早揪出潛在個案，愈來愈多診所投入成人健診業務。

二、代謝症候群防治計畫：此計畫推行已邁入第4年，透過精準收案管理，將早期篩檢出的高風險族群穩穩接住。

三、生活習慣深度介入：將飲食調整、運動處方納入臨床管理，讓診所從「疾病治療者」轉型為「健康促進者」。

「在別人的需求上面，看到自己的責任。」陳宏麟說， 長輩們來到這裡，鍛鍊肌力、玩著益智遊戲，並與其他人互動聊天，到診所已成日常生活的一部分，不再只是看病，而是為自己生命「存健康本、存肌力本」。

陳宏麟強調，上述轉變不僅賦予診所多元的能量，也顛覆了民眾的傳統認知。以往總認為感冒、施打預防針，才需要至診所，如今社區診所已蛻變為鄉親最信賴的「健康守門員」，穩穩地接住每一位衰老的長輩，讓每個銀髮族皆能優雅地且開心地老去。

陳宏麟診所是社區的健康守門員。陳宏麟（後排左四）與來診所活動長者合影。圖／陳宏麟提供