翁進宏當照專 罹癌仍堅守崗位

照顧管理專員（簡稱照專）是輸送長照服務的靈魂人物，身兼民眾需求代言人，也是政府資源的守門者。新北現有二一○名照專守望逾七萬個長照家庭，五十歲翁進宏擔任照專十五年，三年前罹患鼻咽癌，休養二個月即重返崗位，繼續協助個案解決問題為他抗癌動力。

翁進宏具有物理治療師資格，研究所攻讀社工，十五年前轉入長照領域，見證長照一點○、長照二點○，以及長照三點○政策演進。曾是月收入八萬元的物理治療師，當照專後收入直接腰斬，但他沒有後悔，因為認同身為照專的價值，很珍惜和案家相處的緣分，看到個案、照顧者需要能被滿足，他說「這些都是在醫院、診所也得不到的經驗」。

十五年照專生涯服務過新店、深坑、貢寮、坪林、石門等區，當過照專督導，傳承經驗給剛入行的新血。翁進宏說，照專工作在都會區、偏鄉有著不同挑戰，都市醫療資源較多，但個案家屬要求、期待也更高，偏鄉醫療資源貧瘠，照專需設法帶給家庭照顧者更多支持與關懷，「一個個案、一個照護模式、一個解決模式」，個案需要及解方不盡相同，必須用同理心去服務。

「很多長輩需要我，我不能倒下。」翁進宏三年前罹患鼻咽癌三期，只休養二個月便重返工作崗位，他說，當照專可以發揮助人能量，從中獲得成就感及認同，比賺錢獲得更大滿足。