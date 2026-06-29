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招募困難 基隆照專1人顧600個案

聯合報／ 記者邱瑞杰葉德正／連線報導

基隆市長期照顧管理專員編制卅二人，目前僅十人，每名照專平均負擔逾六百件個案，遠高於六都工作量，預估今年每名照專負責個案將破七百件，外加需要複評的個案，民代憂長照服務品質受影響。新北照專也有三成缺口。

基隆市議員陳冠羽表示，中央核定基隆今年廿八名照專、四名督導，但實際僅有八名照專、兩名督導。去年招募照專，僅一人遞來履歷，最後還沒報到。衛生局分析是薪資不具競爭力、工作量過高、制度缺乏留才誘因，他認為「整個制度長期超載」。

基隆市一名約十年資歷的照專表示，照專是照顧體系的協調者，業務繁多，包括家訪、評估、擬定計畫，遇到緊急事件也要馬上處理。工作節奏快，責任重，雖具挑戰性，但吸引力不高。基隆招募照專不易，另一個原因是門檻較高，要有護理、社工、職能治療、物理治療或營養等相關工作一年實務經驗，人力來源有限，還要跟醫院端和其他長照服務單位競爭。

老盟秘書長張淑卿直言，照專工作量沉重，需頻繁外出訪視陌生個案，沒有社安網社工風險加給，也缺乏都市、外勤等補貼，加上職涯發展受限、成就感不足，若只是提高薪資搶人，未重新檢討照專職務分工與留才制度，難解人力荒。

台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬說，每名照專合理案量約一二○件，實務上每人得負責六百到七百件，造成與個案討論、建立關係時間大幅壓縮，影響服務品質。照專留不住人的關鍵在於制度上的結構性問題，照專屬政府約聘僱人員，領固定月薪，沒有說不的權利，工作負荷自然更大。

基隆長照專員不足，工作負擔重，衛生局三管齊下，採行提敘年資加薪，並研議獎勵金方案，減輕值班等行政工作。為補足照專人力缺口，新北提高攬才、留才等誘因，調整薪資待遇結構，起薪採認相關工作資歷，延續其他縣市或相關工作年資，並增聘總督導及區督導等主管職務，讓照專不只奉獻熱情，還有升遷、加薪機會。

陳正芬說，基隆、新北努力改善待遇，例如運用自籌財源提高薪資、新北採認外縣市及相關工作年資，希望提升招募誘因，這些措施有助於補充人力，進得來是第一步，怎麼留得住才是重點。

基隆 長照 中央 衛生局

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