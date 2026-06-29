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在宅醫療 下半年試辦癌症化療

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

台灣邁入超高齡社會，醫院急性病床需求升高，但醫療人力不足，衛福部積極推廣在宅急症照護計畫，部長石崇良表示，該計畫已於五月放寬適用對象，全感染症急性患者均可申請，以及最末端安寧療護，未來將擴大至慢性心衰竭、肺阻塞（ＣＯＰＤ）等患者。

台灣在宅醫療學會接連兩天舉辦「第一屆亞太在宅醫療大會」，提出訴求，期待政府二○三○年前在宅醫療費用於醫療支出占比提升至百分之三。石崇良表示，在超高齡社會下，在宅醫療需求愈來愈高，在宅醫療經費占醫療支出達到甚至超過百分之三，這將是必然趨勢。

「在宅急症照護計畫適用對象逐漸擴大中」石崇良說，一開始只針對肺炎、泌尿道感染、軟組織感染三類感染症外，現已開放至全感染症的急性醫護照護，未來不排除擴大至慢性心衰竭、肺阻塞（ＣＯＰＤ）患者。

此外，在宅急症照護計畫已經延伸到最末端的安寧療護，希望大多數長者的人生最後一哩路可以在家中安然度過，而這也是在宅醫療照護的最終願景，衛福部將與在宅醫療學會等各大體系齊心推動。

衛福部預計下半年推出在宅癌症化療試辦計畫，石崇良說，該計畫不限於哪一個癌症，重點在於必須醫病共享及在安全等前提下執行化療，因此，第一次或第二次化療，仍會在醫院完成，由醫師觀察相關反應。當病人、家屬覺得治療沒有問題，則在家裡接受後續化療，此時採遠距監測，醫療團隊介入。

至於在家化療，無法申請醫療保單理賠，對此，石崇良表示，衛福部將持續與金管會、相關保險業者討論，正努力突破，希望保障持有舊有保單的民眾醫療權益。此外，希望保險業者多多推出在宅醫療保單，以符合癌友們真正的需求。

癌症 衛福部 石崇良

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