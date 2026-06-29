復健病房 專家：須模擬居家環境

台灣去年新增七十多萬名腦中風患者，一名不願具名的神經內科主任表示，不少患者於醫學中心接受急性治療，若功能恢復仍有限，礙於住院最多廿八天的不成文規定，只能在醫院間轉來轉去，或是返家，如無法銜接後續復健，進入照護空窗，恐將失能，終身臥床。

台大雲林分院副院長、高齡醫學專家陳信水表示，嚴重腦中風患者容易失能、失語，或是偏癱，無法走路、說話、如廁，如果無法及時接受復健治療，未來可能長期臥床，外出移動仰賴輪椅，但若有良好復健，病人有機會恢復說話、走路，擁有不錯的生活自理能力。

陳信水表示，現行腦中風患者復健困境眾多，除了受限於住院天數，團隊無法模擬病人真正居家環境，以致不少患者在醫院勤於復健，可持四角拐或單支拐杖走路，但返家後因環境動線不同，病人走不了，無法達到「復能」效果。「復健病房試辦計畫」強調模擬病人真正居家環境，如能落實，可讓病人返家後仍具不錯的生活功能，值得期待。

健保署署長陳亮妤指出，許多失能長者從醫院返家後，因子女外出上班，每天坐在家裡看電視，無法定期回院接受復健，以致逐漸失去自我照顧能力。

「這是好的方向、好的政策。」醫改會執行長林雅惠說，健保署雖未直接限制急性病人住院天數，但只要超過廿八天，常從嚴給付，甚至核刪，以致醫院要求病人盡速出院。此項試辦計畫安排高強度復健課程，提高腦中風患者生活功能，減少健保、長照等資源，不過，應評選出真正具有照護能力的醫院，另安排後續返家及銜接長照資源等。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，腦中風病人於黃金治療期在地區醫院復健病房接受高強度復健，可降低失能風險，協會全力支持這項政策。地區醫院較多閒置病床，且靠近病人生活圈，家屬隨時可至醫院了解家人恢復情形，但建議健保署先選定幾家標竿醫院，供其他醫院學習，以利持續擴大試辦。

中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴點出新制成敗的關鍵在於人力配置，地區醫院新設復健病房，勢必需要更多護理人力，若只是將一般急性病房護理師調往復健病房，恐怕讓原本病房照護量能下降，並增加護理人員負擔。