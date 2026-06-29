復健折騰 腦中風患者面臨轉院困境

四十多歲陳姓男子因右腦硬膜下出血，四肢癱瘓，在北部某醫學中心接受治療，脫離急性危險期後，護理師不斷詢問家屬，「何時出院？」強調滿廿八天就需出院，多一天都不行。轉至另一家醫學中心，同樣如此，住院第三周還無著落，護理師竟建議，出院後待床期間，可先至飯店暫住。

亞東醫院神經醫學部醫師甄瑞興表示，急性腦中風病人住院治療，多收治於一般急性病房，住院約七至十天後，轉入復健科病房，經住院廿八天後，被要求出院或轉至其他醫院、安養中心，這已是一、二十年來的臨床醫療狀況，許多病人在各醫院轉來轉去，甚至回家，無法獲得良好照顧，最後待在安養中心老死，確實令人不捨。

「中風後照顧確實是一大問題。」甄瑞興說，中風患者後續復健治療，可說是「長期的戰爭」，部分患者轉院繼續治療，確實可經復健好轉，但有些患者是回家後無人照顧，或家人覺得每天照顧病人生活，包括協助餵飯、上廁所，感覺很痛苦，只好把病人放在醫院，由醫護人員照顧。

甄瑞興說，曾遇過家住雙北的腦中風患者，最後遠赴桃園、新竹等區域或地區醫院。另有病人在被迫出院時，改為自費住院，費用驚人，等廿八天後再以健保身分住院。許多家屬則選擇護理之家，或聘請外籍看護來照顧病人，如果照顧品質不佳，病人很快失能、死亡。

陳姓患者家屬表示，在家人住院期滿的前一兩周，就需到多家醫院復健門診掛號，然後等通知，有時來電，就需當天報到住院，否則視同放棄。在換至另一家醫院後，又得重新接受例行檢查，一連串抽血，對於患者來說，可是一大折磨。

陳姓患者家屬表示，如果可以住院復健一八○天，這對有需求病人來說，是一大福音，大幅降低親友的身心焦慮，否則每次換醫院，就需面對不同物理治療師，而他們也需重新瞭解病人需求，又得花一段時間磨合，這也會影響復健成效。

除了復健醫療，現實面也需考量到老人家「歸家情緒」，林媽媽去年跌倒骨裂，術後每天都有專業醫護人員協助復健，醫師告知家屬，可以繼續住院，方便後續復健治療，不用舟車勞頓，但老人家卻吵著回家，寧願先辦出院，過兩天再搭車來醫院復健。

家屬表示，對老人家而言，住院就代表是「還沒康復的病人」，要回到老家才會有安全感。住院時，幾乎採強迫復健，長輩一回到家就容易鬆懈，自己找各種理由，原本一套完整復健常常被自行「偷工減料」，復健效果明顯打折。