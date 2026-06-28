復健病房新制上路銜接長照 家屬盼：終結照護空窗期

12年前，因「腦動脈瘤破裂」而就醫的施小姐，急救住院就超過3個月，甦醒後，家人把握神經功能恢復的關鍵復健期，但是醫院最多提供最多3個月的密集住院復健。施小姐的家人表示，每次住滿3個月就要轉院，由復健科醫師協助尋找可以接手的醫院，距離逾20公里之遙，家人往返照顧是一大艱辛。

「中風後要視病患的狀況給予不同的職能復健，並不是每一家醫院都有語言治療師或物理治療師或完整的相關科別。」施小姐的家人說，換醫院還要適應醫院的環境及設備，特別是語言治療師在各基層診所更為稀缺，如果對病情幫助不大，對病患及家人都是折磨。

健保署推動「復健病房試辦計畫」，希望補足急性醫療與長照之間的照護缺口，讓腦中風等患者在病情穩定後，能接受更完整、連續性的復健照護。不過，第一線醫師提醒，制度正式上路後，部分未完全符合「急性後期整合照護」（Post-Acute Care，PAC）資格或病況較複雜的患者，恐仍面臨住院天數限制及跨科轉銜等挑戰，實際成效仍有待觀察。

不具名的神經內科主任表示，神經內科照護多集中於腦中風急性期，病人病況穩定後，若符合PAC資格，通常可依規定每3周重新評估，持續接受復健，因此神經科臨床上較少直接面臨住院天數不足的問題。

不過，他指出，真正可能遇到困難的是介於急性期與復健期之間、卻未完全符合PAC收案條件的患者。尤其是在醫學中心，患者在完成急性治療後，若功能恢復仍有限，又無法立即銜接後續復健，便可能出現照護空窗。

他表示，部分中風患者病情較重，即使生命徵象穩定，功能仍未恢復到足以返家的程度，此時若住院天數受到限制，後續照護便必須仰賴復健科及醫院跨團隊協助安排，如何順利銜接後續療程，是臨床最關心的問題。

他進一步說明，目前不少醫院都由復健科負責住院復健病房，未來患者是否需要轉科、轉病房，甚至是否被認定屬於同一療程，都可能影響住院安排與健保給付，實際執行方式仍須依各醫院制度而定。

「如果屬於不同療程，銜接通常比較沒有問題；但若被認定是同一療程，就可能碰到住院天數或給付限制。」這位主任指出，未來各院在跨科合作、病房安排以及照護流程上，都需要建立更完善的配套。

他也強調，神經內科主要負責急性中風治療，患者真正進入長期復健階段後，多半由復健科接手，因此未來試辦計畫能否順利運作，復健科的角色將相當關鍵。

另一名骨科主任表示，復健病房主要是轉給復健科，會遇到「住院診斷關聯群支付制度」（Diagnostic Related Groups，DRG）問題，住院接近28天，復健科就不方便轉過去復健病房，多數不好轉出。此外，PAC計畫下轉的聯繫部分還不算太方便，需要靠醫師或家屬自己聯繫，可能會出現照護空窗期。