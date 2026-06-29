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德法耶誕慢旅 品味米其林

聯合報／ 本報訊

有行旅「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」慢旅三大世界遺產之城，收藏米其林最傳奇的星級餐廳。從德國巴登巴登黑森林溫泉的貴族悠閒啟程，走進法國阿爾薩斯，造訪世界最古老的耶誕市集史特拉斯堡；並一嘗阿爾薩斯連霸五十一年米其林三星的傳奇餐廳「伊爾客棧」；前進巴黎首家博古斯餐廳，連霸五十五年米其林三星主廚的傳承；莎瑪麗丹體驗魚子醬佳餚，另外走進巴黎人主廚私宅，享受只為貴賓準備的耶誕晚宴。

「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」十一天八夜旅程，十一月廿九日至十二月九日。一對一說明會，報名洽：02-8643-3905，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/7usuta。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

米其林 巴黎 德國 法國 耶誕節

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