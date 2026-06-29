「從達爾文那裡學到的投資知識」，作者以多年經驗，輔以達爾文學說，梳理出投資心得。首要排除那些可能虧光錢的公司，再次不是看今年賺多少錢，是看未來能不能持續賺錢，最後是拿得住比買得對更重要，好公司時間愈久愈值錢。

「鑽石也難恆久遠」，鑽石過去被視為稀缺高貴商品，但近年價格卻黯然失色。作為全球鑽石行業曾經的巨頭，戴比爾斯集團遭受毀滅性的打擊。它告訴我們：沒有任何壟斷能夠對抗技術的進步和市場的真實需求。當科技打破稀缺的幻覺，建立在行銷敘事上的高價終將回歸理性。

「日上三竿是幾點」，多數人都不知它具體時間，作者引述古文及古代計時器「日晷」計算，對應現代時間應是巳時，即上午九點至十一點間。

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