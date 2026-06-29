校園泡在水裡…屏東42校災損計逾1800萬元 台南不影響期末考

連日豪雨重創南台灣，校園積淹水災情，以屏東縣災情最嚴重。屏東縣教育處統計，四十二所學校受損，災損金額逾一千八百萬元，部分學校一度泡在水中。台南市廿七所學校提報災損，災損約五百萬元。各校趁假日完成環境整理與消毒，今日正常上課，期末考不受影響。

萬丹鄉興化國小因鄰近麟洛排水右岸堤防潰堤，校園九成泡在水中，室外淹水高度約五十公分，室內雖設防水閘門但仍不敵雨勢，室內淹水達卅六公分。

縣長周春米昨天到興化國小了解校園復原，興化國小老師、家長幫忙清理校園環境，幼兒園教室受損嚴重，興化國小校長蔡文雄說，學校位在東港溪、隘寮溪交會處，兩年前的凱米颱風就曾淹水過，此次淹水災情損失初估一百多萬元，以教具圖書設備、機電設施等損失為主。

屏東縣教育處統計全縣有四十二校受損，周春米昨指示教育處協助各校完成災後復原，盤點受損設施、規畫改善工程，提升校園面對極端天氣韌性，確保師生安全。

另外，新園國中教學區積水約十五至卅公分、操場積水四十至五十公分，積水已陸續消退。三地門鄉口社國小、長治鄉德協國小及枋山鄉加祿國小災損金額較高，主因校舍防水層失效、排水管損壞導致漏水，擋土設施遭豪雨沖刷變形裂開。

台南市教育局表示，豪雨造成廿七校提報災損，多為天花板、地板滲漏水、樹木傾倒及抽水設備維修，災損約五百萬元，各校完成復原，可正常上課。

高雄市教育局表示，此次十四所國小、三所國中及一所幼兒園通報災損，初估災損金額九十九萬元，詳細受損情況須等今日上課後會較詳盡。