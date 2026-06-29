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客運駕駛荒 公路局加碼補助徵才
客運駕駛荒問題始終未解，業者減班、停駛虧損路線，截至今年四月，公路客運、市區客運的大客車駕駛仍缺一九一六人。交通部公路局表示，為吸引更多新血投入，今年補助徵才再加碼，包含訓練費、考照期間生活津貼、就業獎勵金等，每人最高可領廿一萬八一六四元，補助至明年二月底，預估可招募約九百名駕駛。
客運業者長期面臨嚴重駕駛人力荒，根據公路局統計，截至今年四月止，公路客運及市區客運大客車駕駛缺員合計一九一六人；儘管今年駕駛荒相較去年同期缺額二二八一人，下降三六五人，但缺額仍多、減班與停駛潮情況未減。
公路局持續祭出補助徵才吸引新血投入，除將補助方案延長一年，補助到明年二月廿八日外，也配合二○二六年最低工資調升，提高訓練期間及考領職業大客車駕照期間的生活津貼，每人最高補助較去年加碼補助四五二六元。
首都客運總經理李建文表示，樂見中央加碼補助協助攬才，首都客運也同時搭配單人宿舍、改善場站環境及生活設施，加強勞動條件，盼吸引更多人加入。
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