紅色暫解 萬里溪堰塞湖降為黃色警戒

中央災害應變中心緊盯花蓮萬里溪堰塞湖變化，林保署花蓮分署昨下午表示，依據蓄水情況及未來天候預測，堰塞湖未來四十八小時內暫無立即蓄滿溢流風險，應變中心決議將原本紅色警戒調降為黃色警戒，持續觀察廿四小時。原先疏散撤離的保全戶，除行動不便及弱勢族群依地方政府評估安置，其餘陸續返家。

花蓮分署長黃群策指出，萬里溪堰塞湖昨裝設水位計完成，截至下午二時，湖面高程約一○六六點五公尺，蓄水量約二三六點四八萬立方公尺，占總庫容四二○萬立方公尺約百分之五十六。監測顯示，依目前山區未來三天天氣型態以午後雷陣雨為主、降雨量有限，短期內尚無蓄滿溢流危險。

黃群策表示，若後續天氣穩定且無明顯降雨，依每天約增加廿萬立方公尺蓄水量推估，堰塞湖十天內可能溢流；監測人員廿四小時掌握水位變化，一旦數據異常或出現快速上升，將立即通報相關單位應變。

指揮官季連成指示，堰塞湖紅色警戒調降到黃色警戒且維持二十四小時，原先研判二十四小時內蓄滿發布紅色警戒，考量撤離作業可在時間內完成，發布時間改為十二小時內。

針對警戒機制，黃群策說，未來若水位達一○七七公尺、距離蓄滿約五○萬立方公尺，或研判廿四小時內可能溢流，將發布紅色警戒並強制撤離。

花蓮分署昨上午空勘發現，堰塞湖蓄水增加幅度低於預期，且壩體下游河道出現細顆粒沉積及水質混濁情形，一度懷疑有滲流現象，從後續空拍影像、降雨紀錄及水位變化分析後研判，未見明顯壩體滑動、滲流擴大或管湧徵兆，讓地方稍微鬆口氣。

萬里溪堰塞湖位於中央山脈深谷，先前仰賴林保署航遙測分署及無人機空拍影像判讀湖區狀況，但航拍與空拍難以即時得知水位變化。成功大學防災團隊昨搭直升機前往堰塞湖，以吊掛垂降方式完成水位計布設，設備經校正後正式運作，透過衛星系統每十分鐘回傳一次即時數據，並介接至林業保育署防災監測平台。