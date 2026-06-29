健康名人堂／毒品危害防制 藥局是社會安全網關鍵

夏至已過，北半球進入盛夏。對莘莘學子是畢業季與暑假；對部分高中生，則迎來七月分科測驗；對警政機關，則是預防青少年接觸毒品、詐騙或性剝削等「青春專案」啟動的時刻。

近年新興毒品興起，尤其在各類電子煙、加熱菸中流行，加以社群媒體推波助瀾，其中，以依托咪酯（Etomidate）及相似化學結構之美托咪酯（Metomidate）、異丙帕酯「Isopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate、Isopropoxate」、正丙帕酯（Propoxate）等，為近期加入菸油中常見新興毒品。

避免麻醉鎮靜劑濫用

前述化學物質本為醫療用途的麻醉鎮靜劑，臨床以靜脈注射使人短暫昏睡，屬於藥效快、作用時間短的麻醉藥。然而，本應用於救命的藥品若遭不當使用，便會成為危害健康的毒品。

國內對依托咪酯及相似結構物質的管制，2024年列為三級毒品，後改列為二級；今年6月17日，法務部毒品審議委員會決議將其升級為一級毒品，與海洛因、古柯鹼同屬最高級管制；同時將原料「依托咪酯酸」、「甘胺酸乙酯」列為四級毒品，此舉不僅是我國首創，更凸顯相關毒品濫用已使我國毒品防制如臨大敵。

網路流竄增查緝難度

由於中樞神經鎮定劑的特性，使用者易產生飄飄欲仙的「嗨」感，不肖業者將其加入各類煙油，並搭配水果、甜點、薄荷口味吸引青少年；更有以「大麻替代品」、「助眠」、「上頭」等噱頭銷售。透過網路拍賣平台或社群媒體，使其在查緝難度與青少年間的滲透率，皆遠超傳統毒品管道。

施用依托咪酯不僅導致毒駕悲劇，對施用者而言，短期可能致意識不清、失去身體控制權或昏迷；長期則可能造成腎上腺機能危害，包含疲倦、食欲下降、肌肉無力、關節痛、情緒不穩，以及因黑色素沉澱導致手背關節處、手肘、膝蓋、黏膜發黑等症狀。

善用藥師專業觀察力

防微杜漸，有賴校園、家庭及社區共同守護。尤其暑假期間，更需要強大的社會安全網，此時，社區藥局是極佳據點。藥師具備醫藥專業，對於疑似施用毒品的徵兆及轉介流程較一般人敏銳。身為執業藥師，我也曾主動關懷、轉介領藥民眾尋求醫療專業協助。

目前已有許多校園與鄰近藥局合作，透過邀請藥師演講，使師生了解新興毒品危害，以及教導青少年能夠拒絕同儕邀請，對毒品勇敢說不、若不慎接觸甚至成癮者，要勇於求助等正確觀念。政府除提升相關物質之的毒品等級外，更應在社區防治政策中，賦予藥師更多參與空間，防患未然。

新興毒品由俗稱紅中、青發、白板等，到混入咖啡包形式，演變至今日依托咪酯及相似結構物質混入電子煙。儘管毒品型態變遷，防治政策始終萬變不離其宗——有賴社會共同防堵。社區藥局與藥師是其中關鍵。暑假將至，藥師持續在社區以藥學專業守護用藥安全，避免毒品侵害國人健康。