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搶先試乘！捷運三鶯線彩繪列車 美術館、客家文化躍上車廂

聯合報／ 記者張策葉德正／新北報導
彩繪列車規畫兩大主題，其中「新北市美術館主題車廂」以新北市美術館建築為發想，採用銀白色系、光影及線條等設計元素，呼應新北市美術館「全民開放」理念。記者葉信菉／攝影
彩繪列車規畫兩大主題，其中「新北市美術館主題車廂」以新北市美術館建築為發想，採用銀白色系、光影及線條等設計元素，呼應新北市美術館「全民開放」理念。記者葉信菉／攝影

新北捷運三鶯線明正式通車，以「客家文化」及「新北市美術館」為主題設計的兩款彩繪列車昨開箱，讓藝術融入日常通勤。昨安排沿線居民搶先試乘體驗，見證三鶯線邁向通車的重要時刻。

三鶯線車廂內以「票卡」為設計靈感打造把手吊環，在吊環設置QR Code，乘客可連結至新北美術館展覽資訊、公共藝術作品及AR濾鏡等內容，讓捷運不只是交通工具，成為認識藝術文化入口。

新北美術館昨宣布，推出通車限定優惠，六月卅日至七月卅日開放民眾免費入館，國際特展「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」推門票八折優惠（文化幣青春票除外），民眾可搭乘三鶯線走進美術館，體驗藝術與城市結合的新路線。

三鶯線是新北重要軌道建設，也是國內規模最大的捷運統包工程，全長十四點二九公里、設置十二座車站，起點頂埔站與板南線共構，串聯土城、三峽及鶯歌地區生活圈，可高效轉乘板南線及台鐵系統，提升區域交通便利性。

新北捷運局長李政安說，三鶯線從規畫、設計到施工歷經多年努力，由衷感謝沿線鄉親一路以來支持、包容與鼎力相助，陪伴市府克服施工期間各項挑戰，建設成果屬於全體市民。

市長侯友宜昨開箱以「客家文化」及「新北市美術館」為主題設計的兩款彩繪列車，列車將採隨機方式行駛，民眾搭車時能有如發現彩蛋般驚喜。

侯表示，三鶯線有二個月免費搭乘期，三峽、鶯歌有豐富人文、歷史及藝術資源，包括客家文化園區、陶瓷博物館、新北市美術館及三峽、鶯歌老街等，透過主題列車展現地方文化特色。

昨試乘過程，車廂一度出現滴水，捷運局說明，經查是空調冷凝水，列車停放在月台且車門開啟達二個小時，車內外溫、濕度有差異，導致空調冷凝水量增多產生滴水，屬活動特殊情境，與未來營運模式不同。

新北市捷運局昨天辦「捷運三鶯線主題彩繪列車開箱活動」，市長侯友宜（前左）出席並參觀列車。記者葉信菉／攝影
新北市捷運局昨天辦「捷運三鶯線主題彩繪列車開箱活動」，市長侯友宜（前左）出席並參觀列車。記者葉信菉／攝影

三鶯線 美術館 新北捷運 客家文化 侯友宜

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