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迎戰失能海嘯 180天復健病房7月上路

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
腦中風患者如能在黃金復原期接受高強度復健訓練，將可大幅降低失能風險，為此，健保署擬於七月推出「復健病房試辦計畫」。示意圖。本報資料照片
腦中風患者如能在黃金復原期接受高強度復健訓練，將可大幅降低失能風險，為此，健保署擬於七月推出「復健病房試辦計畫」。示意圖。本報資料照片

「快滿廿八天，可能得出院了！」每位腦中風患者均面臨相同困境，院方請家屬轉院，但醫學中心復健病房大都一床難求，只能將病人接回家，就有個案住老公寓三樓，每周兩三次回院復健，苦不堪言。健保署擬於七月推出「復健病房試辦計畫」，提供最長一八○天整合性照護。

衛福部預估，今年失能人口將逾九十萬人，二○三一年將達一二○萬人，衛福部健保署長陳亮妤接受聯合報專訪時表示，為迎戰百萬失能海嘯，長照三點○今年上路，著重在醫療銜接長照服務，而「復健病房計畫」扮演重要角色，透過醫療協助減少患者失能，以利後續返家及與長照銜接。

初選八至十家醫院

陳亮妤表示，為讓腦中風患者出院後在關鍵黃金期積極復健，重拾生活自理能力，甚至重返職場，健保署推出「復健病房試辦計畫」，截至六月四日，已有廿六家醫療院所提出申請，將選定八至十家，七月公布審核結果，完成準備的醫院即可上路，不排除明年擴大試辦。

一六○○人將受益

「復健病房試辦計畫，就像是復健補習班。」陳亮妤說，該計畫係參考日本小倉醫院模式，由醫院跨專業團隊提供急性後期照護，收案對象為具復健潛能的腦中風患者，提供最長一八○天整合性照護，並模擬居家環境，健保署挹注三億元，預估受益一六○○人。

至於試辦計畫實施場域，以地區、區域醫院為主，陳亮妤表示，一方面協助還有空病房的地區醫院轉型，另一方面開啟住院型積極復健，減少失能個案，這有助於降低健保和長照體系等財政負擔，同時提升高齡患者的生命品質。

此外，參與「復健病房試辦計畫」的地區醫院需具有一定人力的醫療團隊，例如，具有腦血管疾病照護經驗的專任復健科專科醫師一人以上，另需專任物理治療師、職能治療師、護理人員、社會工作人員、藥師，以及語言治療師、營養師各一人以上。

八床配一名治療師

再者，復健病房床位數不得低於卅床，至多不高於六十床，且應優先設置於急性後期照護病房，每八床應有物理治療師或職能治療師，至少一人以上為原則，以跨專業團隊進行整合性的復健。符合收治標準的個案，住院期間醫療及復健等部分無須自費。

獎勵院方論質支付

陳亮妤認為，台灣醫療資源挹注應從「照顧失能」改變為「減少失能」，因醫療最終目標在於讓人不要生病，而長照的終極目標，就是讓病人減少長照需求。因此，試辦計畫採用論質支付，打破過去衝高住院天數、論量計酬的舊思維，若醫院達成「功能改善率」、「返家率」等四項指標，還會給予額外實質獎勵。

健保署 腦中風 聯合報 衛福部

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