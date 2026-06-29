卓榮泰：多科醫事人員不足 以降低門診量等方式因應

行政院長卓榮泰今天表示，當前內科、外科、婦產科、兒科、重症科等都面臨醫事人員不足情形，總統賴清德已指示行政院透過降低門診量等各種方式因應，期盼醫師辛苦付出的過程，能得到民眾應有尊重。

衛生福利部中央健康保險署5月29日預告「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目修正草案指出，西醫基層門診合理量每月看診天數，由25天調整為22天，第1段看診人次由30人次調整為35人次。媒體報導，可能會在8月上路。

行政院透過新聞稿表示，卓榮泰今天出席「中華民國醫師公會全國聯合會第14屆第2次會員代表大會」會後餐敘時表示，持續落實賴總統「健康台灣」理念，包括AI新十大建設、13項戰略產業、打黑反毒等重大政策都有賴醫界共同協助，並與政府共組國家醫療團隊，讓民眾獲更好健康照顧，也讓健康產業成為另一座護國神山。

卓榮泰說，今年春節衛生福利部推動「春節醫療量能整備專案」，包含「全民健康保險春節加成獎勵方案」等，在周延規劃及強力執行下，成功避免過往春節期間急診壅塞情形。衛福部也已推出「健康台灣深耕計畫」（民國114年至118年），預計5年投入總經費新台幣489億元，未來將與醫師公會及全國醫事人員相關公會研商溝通，讓計畫發揮最大效能，並以公平、有效率方式支應預算。

他指出，在長照2.0基礎下，政府今年編列1153億元預算正式啟動「長照3.0」計畫，未來中央將與地方充分合作，發揮政策最大效果。

卓榮泰表示，政府已將生技醫療納入13項戰略產業，相信生技醫療不僅是台灣重要技術與產業，更是台灣與國際締結為友的最佳橋梁。另為解決少子女化問題，政府已推出「台灣人口對策新戰略」，擴大加碼人工生殖補助，未滿40歲者，第1至3次補助金額達15萬元，期盼醫界共同協助國家少子女化政策及家庭支持。

此外，卓榮泰說，近來政府針對打黑反毒提出14項作為，包括毒品危害防制條例第33條、第36條修正草案，增列唾液為採驗種類，未來也將持續增進醫療機構檢驗量能；同時，針對毒犯戒癮治療，也需透過醫療機構，協助民眾恢復健康生活。