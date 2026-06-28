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健保署復健病房試辦計畫最快7月上路 醫改會：注意護理人力過勞問題

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫改會執行長林雅惠說，各醫院為了復健病房試辦計畫，可能從其他單位抽調人力，或是形成排擠效應，計畫上路後，應注意是否造成急診等其他醫療單位人力過勞等問題。本報資料照片
醫改會執行長林雅惠說，各醫院為了復健病房試辦計畫，可能從其他單位抽調人力，或是形成排擠效應，計畫上路後，應注意是否造成急診等其他醫療單位人力過勞等問題。本報資料照片

我國邁入超高齡社會，衛福部健保署於全台首創「復健病房試辦計畫」。醫改會表示，復健病房安排高強度復健課程，讓腦中風病人生活功能恢復更好，減少健保、長照等資源，這是好的方向，但健保署應謹慎評選真正有能力的醫院，同時安排後續返家及銜接長照資源等，讓病人的生活功能恢復更好。

醫改會執行長林雅惠說，健保署雖沒有限制急性病人住院天數，但往往超過28天，健保審核委員常從嚴給付甚至核刪，醫院多希望住院病人治療後盡速出院，若需長期復健可轉至復健科病房或急性後期整合照護計畫（PAC）的病房，或其他醫療、長照機構等。但PAC住院復健有周數限制，後續銜接長照過程可能不是十分順利，反而延誤病人黃金復健期，這是為人詬病的地方。

復健病房是針對腦中風患者復健治療所需，住院時間為3個月且可延長至6個月，對病人來說可縮短復健治療的空窗期，獲得更好的復健。林雅惠說，病人生活功能恢復的更好，如可以自己拿湯匙吃飯，自己穿衣服、扣扣子，或能自行走路不需他人攙扶等，均減少薦健保、長照等資源。但健保署應謹慎評選有能力、有資源的醫院，並銜接後續返家及長照照護。

林雅惠說，各醫院面臨護理人力短缺、醫師流失等困境，更可能關閉部分病房，然而為了復健病房試辦計畫，院方可能從其他單位抽調人力，或是形成排擠效應、資源錯置，計畫上路後，應注意是否造成急診等其他醫療單位人力過勞等，且需搭配成效評估，如病人返家率、再住院率、醫護負荷等，並有統計數據能讓外界檢視。

超高齡社會下，失能人數上升，家庭結構也有所改變，愈來愈少家人能24小時成為照顧者。林雅惠指出，長者中風後應盡速恢復生活功能，以自我照顧，減輕家人負擔，如果復健病房真的能讓病人獲得良好的復健，也應擴大辦理。

社區醫院協會理事長朱益宏說，腦中風病人於黃金治療期在復健病房進行高強度復健，能有效改善失能，協會全力支持。復健病房設置以地區醫院為主，其有較多閒置病床又靠近病人生活圈，病人家屬能隨時到醫院了解家人恢復情形，建議健保署應選定標竿醫院讓其他醫院學習，以利持續擴大試辦規模。

健保署 復健 醫改會

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