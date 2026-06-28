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急性腦中風病人回家後常不見復健效果 專家：居家環境能否配合是關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署於全台首創「復健病房試辦計畫」。台大雲林分院副院長、高齡醫學專家陳信水說，對中風患者來說，復健非常重要，健保署應同時關注醫院執行面落實情形，讓病人回到家中、社區都達到恢復生活功能的效果。圖/123RF
衛福部健保署於全台首創「復健病房試辦計畫」。台大雲林分院副院長、高齡醫學專家陳信水說，對中風患者來說，復健非常重要，健保署應同時關注醫院執行面落實情形，讓病人回到家中、社區都達到恢復生活功能的效果。圖/123RF

我國邁入超高齡社會，衛福部健保署為讓腦中風住院患者完成治療後，仍能在復健治療的黃金關鍵期積極復健，於全台首創「復健病房試辦計畫」。台大雲林分院副院長、高齡醫學專家陳信水說，對中風患者來說，復健非常重要，健保署應同時關注醫院執行面落實情形，讓病人回到家中、社區都達到恢復生活功能的效果。

陳信水說，嚴重腦中風患者常出現失能、失語，或是一手、一腳無法行動偏癱情形，根本無法自己上廁所、走路或說話，如果沒有復健治療，病人是不會好的，未來可能就是長期臥床，外出行動都需借助輪椅，但若有好的復健，病人可以恢復說話、走路等。

健保署103年起實施急性後期整合照護計畫（PAC），並自106年7月擴大實施，將照護對象範圍，除腦中風、燒燙傷病人外，新增創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及衰弱高齡病人。陳信水說，目前觀察以中風病人復健治療最為有效，主因是中風會造成較多失能問題，可以透過積極復健能加以改善。

但目前在病房醫護人力配置、醫師專業科別有所落差，也沒有模擬病人真正居家環境，臨床上常見，如患者左側偏癱在醫院復健時是從右邊坐上馬桶，但回家後可能馬桶方向不同，造成病人無法自己如廁，或原本無法走路的中風患者，在醫院經復健後能拿四角拐或單支拐杖走路，但返家後因環境動線不同，常發現病人不會走路了，無法達到「復能」即恢復能力的效果。

陳信水說，復健病房最重要是讓病人恢復生活功能回到家中、社區，應避免再出現病人即使復健，卻無法恢復生活功能，又四處就醫的情形，同時給予醫療機構較為合理給付，但家庭也應給予足夠的支持，讓病人回到家中也能照顧自己，減輕患者及家屬的生活負擔，因此執行面能否落實，將是「復健病房」能不能成功的關鍵。

健保署署長陳亮妤說，臨床上常見失能長者從醫院返家後，因子女外出上班，長輩孤獨的坐在家裡看電視，逐漸失去自我照顧能力，還有子女在北部上班，年邁的父母住在南部，可能3個月、半年回家探望一次，父母就一點點的失能，但也因長輩積極復健，恢復行動能力，甚至看不出來是一位中風患者。

「擔任健保署副署長時，就十分想要推動復健病房。」陳亮妤說，當長輩漸漸失能後，可能因尿失禁造成泌尿道感染，或是行動不穩而跌倒，必須在還沒有完全失能時積極復健。復健病房是建立一個模式，讓病人直接在病房復健，不同於在門診復健可能受限於時間、空間，無法獲得完整的復健治療。

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