從照顧失能轉型投注減少失能 陳亮妤：健保署首創復健病房最快7月上路

我國邁入超高齡社會，逾65歲高齡人口占比突破20%，衛福部預估，今年失能人口將超過90萬人，3031年將高達120萬人，其中65歲以上長者就占了95萬人。衛福部健保署署長陳亮妤說，為讓住院患者出院後能在關鍵黃金期積極復健，提出全台首創「復健病房試辦計畫」，截至6月4日約26家醫療院所提出申請，將選定至少8至10家，預計7月公布名單，已完成準備醫院就可上路實施，將視療效不排除明年擴大試辦。

陳亮妤說，國人平均餘命為80.77歲，但不健康餘命約為8年，若國人老化伴隨失能、疾病，政府財政勢必更加嚴峻。為迎戰百萬失能海嘯，長照3.0今年上路，著重在醫療銜接長照服務，「復健病房計畫」藉由醫療協助減少患者失能，以利後續返家及與長照銜接。

日本早在高齡化人口僅12%時，提早規畫減少失能、積極復健的重點政策。陳亮妤說，復健病房試辦計畫為參考日本小倉醫院模式，由醫院跨專業團隊提供急性後期照護，不同於現行急性後期整合照護計畫（PAC），強調高強度與全方位復能。

PCA主要針對中風、脆弱性骨折、創傷性神經損傷、心臟衰竭、燒燙傷或衰弱高齡病人，透過跨專業團隊，包括醫師及物理治療師、職能治療師、語言治療師、營養師、社工等進復健治療，幫助病患恢復生活自理能力，住院約2至3周進行復健。

然而，「復健病房試辦計畫，就像是復健補習班。」陳亮妤指出，復健病房選擇地區及區域醫院成立，並於全台6分區擇至少8至10家醫院試辦，收案對象為具復健潛能的腦中風患者，由醫院跨專業團隊提供最長180天整合性照護，同時模擬居家環境，健保署將挹注3億元，預估受益1600人。

陳亮妤說，健保署選擇地區、區域醫院試辦復健病房、而非醫學中心，一方面可以協助還有空病房的地區醫院轉型，另一方面可開啟住院型積極復健。讓第一線醫護「把病人顧到好、送回家」的專業初衷，減少失能不僅能減輕健保和長照體系的財政負擔，同時提升高齡患者的生命品質。

陳亮妤認為，台灣資源挹注應從「照顧失能」改變為「減少失能」，因醫療最終目標，應讓人不要生病；長照的終極目標，就是讓病人減少長照需求。因此，試辦計畫採用論質支付，打破過去衝高住院天數、論量計酬的舊思維，若醫院達成「功能改善率」、「返家率」等四項指標，便額外給予實質獎勵。

復健病房試辦計畫應有專任復健科專科醫師1人以上，且具有腦血管疾病照護經驗，同時應有專任物理治療師、職能治療師、護理人員、社會工作人員、藥師，以及語言治療師、營養師各1人以上；復健病房床位數不得低於30床，至多不高於60床，且應優先設置於急性後期照護病房，每8床應有物理治療師或職能治療師，至少1人以上為原則，以跨專業團隊進行整合性的復健。