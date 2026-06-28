褐藻醣膠研究17年累積74篇文獻 首本科普書問世、毛孩也適合調養

癌症治療持續朝向精準醫療發展，除了手術、化療、放療及免疫治療外，如何提升生活品質、降低副作用，也成為關注焦點。台灣褐藻醣膠發展學會今舉辦「第17屆褐藻醣膠臨床實證與健康照護研討會」，公布最新研究成果，並發表首本科普專書，希望將17年累積的臨床研究與照護經驗，轉化為容易理解的健康知識。

台灣褐藻醣膠發展學會理事長張慧敏表示，褐藻醣膠相關研究迄今已累積74篇文獻，其中包括19項人體臨床試驗，已有16項完成解盲，研究範圍已從早期癌症輔助照護，逐步擴展至免疫調節、慢性疾病、高齡健康及女性健康等領域。醫界提醒，目前相關研究仍以「輔助照護」為主，不能取代正規醫療治療。

研討會共發表7項最新研究成果，包括口腔癌硼中子捕獲治療（BNCT）增敏、肝癌栓塞術（TACE）術後肝功能照護、PM2.5呼吸道免疫調節，以及退化性關節炎、高齡肌少症、社區長者肌力雙盲臨床試驗及子宮肌瘤人體試驗等，顯示研究主題已從癌症輔助治療延伸至高齡社會常見健康議題，逐步建立免疫調節、發炎控制與健康老化等整合性研究基礎。

張慧敏表示，科研成果最大的價值，不只是刊登於國際期刊，更重要的是讓民眾能理解科學證據，在疾病治療過程中獲得更多支持與正確資訊，因此今年特別出版首本科普專書「褐藻醣膠：點燃癌友生命新希望」，希望縮短醫學研究與民眾之間的距離。

學會同步公布針對全台608家動物醫院的調查結果，顯示不少獸醫師關注褐藻醣膠在腫瘤免疫、慢性腎病及高齡犬貓照護上的應用，反映寵物高齡化趨勢下，營養支持需求日益受到重視。

研討會邀請書中案例病友現身分享，包括大腸直腸癌術後持續追蹤穩定的患者，以及同時面對乳癌、腎臟疾病與罕見疾病挑戰的護理師。張慧敏強調，分享病友故事並非代表治療效果保證，而是希望呈現整合醫療照護如何協助患者重建生活與心理支持，提醒民眾仍應依照醫師診療接受正規治療。

近年包括國家衛生研究院等研究團隊，也陸續發表褐藻醣膠可透過調節免疫反應、改善腫瘤微環境，在動物實驗中展現提升部分抗癌治療效果的潛力，但目前仍需更多大型人體臨床試驗加以驗證，醫界認為，未來若累積更多高品質證據，有望作為癌症整合照護的重要輔助選項之一，而非取代現行標準治療。