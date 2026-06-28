「健康台灣深耕計畫」第2期正式啟動 陳志鴻：7月徵求提案

政府推動「健康台灣深耕計畫」第2期正式啟動，7月對外徵案。總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，深耕計畫不僅打破「大者恆大」慣性，也透過區域整合與在地解方，讓醫療創新遍及全台，盼立院儘速通過總預算，確保計畫順利推動。

衛福部健康台灣深耕計畫專案辦公室與台北醫學大學醫療體系合作，27日舉辦健康台灣深耕論壇，透過移地滾動體檢檢視計畫執行成果，確保落實總統賴清德「健康台灣」國政願景，總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻、衛福部長石崇良等人出席。

陳志鴻受訪表示，5年新台幣489億元的健康台灣深耕計畫，是賴總統上任後為醫界挹注額外資源的重要創舉，由於計畫史無前例，因此採取「做中學」的創新調適路徑，分兩期執行，第1期為114至115年，第2期為116至118年。

據了解，第2期深耕計畫已於6月23日召開啟動會議，預計7月對外說明並徵求提案。第2期將延續第1期4大範疇，包括優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療，以及推動社會責任與醫療永續，並廣邀各級醫療機構、社區醫療群、部定專科醫學會及法定醫事人員公會等參與，期待更多醫界新血投入。

陳志鴻說，深耕計畫啟動後，團隊持續走訪全台醫療現場，檢視並輔導計畫執行。計畫核心在於「診斷當地問題，提出在地解方」，目前各地透過垂直整合與區域聯防，已展現超乎預期成果，讓醫療創新在全台遍地開花。

他強調，深耕計畫已打破「大者恆大」慣性，例如，各縣市醫師公會共通過20個計畫，展現公會體系承擔政策執行的能力，能因地制宜推動分級醫療、區域整合與社區醫養共照，讓醫療走出診間、深入民眾生活。

此外，陳志鴻表示，衛福部部立醫院也通過16個計畫，其中屏東醫院主責的「南方山海島鏈健康聯盟」備受矚目。屏東醫院攜手旗山醫院、恆春旅遊醫院、澎湖醫院及胸腔病院，串連南台灣「山海島」醫療聯防網絡，提供更即時、精準且可近的醫療服務。

陳志鴻說，盼醫界珍惜並善用深耕計畫這股活水，持續實現健康台灣願景，也懇請立法院儘速通過總預算，讓計畫順利推動，守護全民健康。