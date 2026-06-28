駕艙機車6月30日開放上路 審驗合格才能領牌

交通部今天表示，從6月30日起開放駕艙機車上路，但開放後，業者還須依車輛型式安全審驗管理辦法申請檢測審驗合格，取得合格證明後，才能申請領牌上路，預計還要3到6個月。

交通部日前公布「道路交通安全規則」修正規定，開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車）從6月30日開放上路。

根據交通部公告，駕艙機車的駕駛資格參考日本須領有小型車以上駕駛執照，行駛路權比照小型車行駛規定，但不得行駛高速公路及快速公路。

根據規定，若駕駛人持機車駕照駕駛駕艙機車，可罰新台幣6000元到1萬2000元罰鍰，若無照駕駛，則可處1萬8000元到3萬6000元罰鍰。

交通部表示，駕艙機車檢驗比照小型車辦理車輛新登記檢驗及定期檢驗（含黏貼隔熱紙），駕駛時比照小型車要繫安全帶，停車部分由各縣市政府規定，原則上可以停放小型車停車格。

交通部表示，開放上路後，業者還需要依「車輛型式安全審驗管理辦法」申請檢測審驗合格，取得合格證明後，才能到監理機關登檢領照行駛道路，預計還要3到6個月的時間。