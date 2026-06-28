聽新聞
0:00 / 0:00
駕艙機車6月30日開放上路 審驗合格才能領牌
交通部今天表示，從6月30日起開放駕艙機車上路，但開放後，業者還須依車輛型式安全審驗管理辦法申請檢測審驗合格，取得合格證明後，才能申請領牌上路，預計還要3到6個月。
交通部日前公布「道路交通安全規則」修正規定，開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車）從6月30日開放上路。
根據交通部公告，駕艙機車的駕駛資格參考日本須領有小型車以上駕駛執照，行駛路權比照小型車行駛規定，但不得行駛高速公路及快速公路。
根據規定，若駕駛人持機車駕照駕駛駕艙機車，可罰新台幣6000元到1萬2000元罰鍰，若無照駕駛，則可處1萬8000元到3萬6000元罰鍰。
交通部表示，駕艙機車檢驗比照小型車辦理車輛新登記檢驗及定期檢驗（含黏貼隔熱紙），駕駛時比照小型車要繫安全帶，停車部分由各縣市政府規定，原則上可以停放小型車停車格。
交通部表示，開放上路後，業者還需要依「車輛型式安全審驗管理辦法」申請檢測審驗合格，取得合格證明後，才能到監理機關登檢領照行駛道路，預計還要3到6個月的時間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。