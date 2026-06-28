明水氣依然偏多！西半部慎防午後雷雨 1周內恐生成2熱帶性低氣壓

明天水氣依然偏多，午後西半部仍有意雷陣雨，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周三起太平洋高壓增強，各地多雲到晴、高溫上看36度，周日太平洋高壓減弱，水氣再增多；另目前共有3個低氣壓發展中，其中菲律賓東南方及關島以東的低氣壓，1周內有機會增強為熱帶性低氣壓。

鄭傑仁說，明（29日）水氣仍偏多，環境風場為南風至東南風，迎風面的台東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部、宜花山區有局部雷陣雨，尤其西半部慎防局部大雨發生機率。

周二（30日）水氣略減，僅恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、其他山區有雷陣雨。

周三至周六（7月1日至4日）太平洋高壓更增強，各地上午依然為多雲到晴的好天氣，午後山區有局部短暫降雨；周日（7月5日）太平洋高壓減弱，環境水氣較多，午後中部以北、其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，鄭傑仁指出，未來1周西半部、宜蘭高溫32至35度，花東31、32度，中南部、大台北盆地、花東縱谷、內陸地區高溫上看36度。

鄭傑仁提及，目前南海、菲律賓東南方及關島以東共有3個低氣壓，未來都有發展機會，但短期內高壓偏強，預計偏西移動。

鄭傑仁表示，南海及菲律賓東南方的低氣壓進入中國廣東及海南島機率較高，關島以東的低氣壓較遠，是否影響台灣仍需觀察；另外，菲律賓東南方及關島以東的低氣壓，預估1周內有機會增強為熱帶性低氣壓。