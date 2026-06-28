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萬里溪堰塞湖警戒降級為黃色…花蓮解除部分交通管制 縣府籲遠離河床區

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
因萬里溪堰塞湖降級黃色警戒，箭瑛大橋開放通行。圖／花蓮縣府提供
因萬里溪堰塞湖降級黃色警戒，箭瑛大橋開放通行。圖／花蓮縣府提供

依據農業部林業及自然保育署花蓮分署今天第六報通報單，萬里溪堰塞湖由「紅色警戒」降為「黃色警戒」，花蓮縣政府表示，箭瑛大橋、西寶大橋、台9線萬里溪橋都已開放通行，提醒堰塞湖10天內仍有潰決風險，非必要勿進入河川區及警戒區。

政委季連成會上結論，依據林保署氣象署資料顯示，因過去幾日監測顯示蓄水量增加速度穩定，未來24小時暫時降為黃色警戒。

林保署花蓮分署表示，目前蓄水量約達總庫容56%，依最新雨量預報，判斷48小時內不會有溢流風險，整體為低風險，估計滿水位時間為未來10日內，也已於今天完成水位計投放，正在校正測試，將會進一步即時監測。

依據氣象署預報，堰塞湖24小時累積雨量加上未來24小時預測雨量約17.89mm，未達紅色警戒發布標準。

花蓮縣政府秘書長饒忠表示，將由民政處及社會處督導兩公所完成宣導，了解風險才允許返家，以及未來疏散撤離計畫發動時機。並請警消持續透過無人機、人員車輛等方式定時巡查，避免民眾進入河川區。

交通管制部分，因應降級黃色警戒，箭瑛大橋、西寶大橋、台9線萬里溪橋開放通行；台鐵為正常運行，並24小時監測。

縣府提醒，黃色警戒仍為預防性撤離，請鄉親非必要勿靠近河川區，做好避難包等防災準備，並請持續注意官方最新資訊，配合疏散撤離計畫。

因萬里溪堰塞湖降級黃色警戒，西寶大橋開放通行。圖／花蓮縣府提供
因萬里溪堰塞湖降級黃色警戒，西寶大橋開放通行。圖／花蓮縣府提供

萬里溪堰塞湖降為黃色警戒，花蓮縣政府提醒堰塞湖10天內仍有潰決風險，非必要勿進入河川區及警戒區。圖／花蓮縣府提供
萬里溪堰塞湖降為黃色警戒，花蓮縣政府提醒堰塞湖10天內仍有潰決風險，非必要勿進入河川區及警戒區。圖／花蓮縣府提供

堰塞湖 花蓮 氣象署 林保署

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