三鶯線通車 新北美術館推免費入館、特展8折優惠

配合新北捷運三鶯線6月30日正式通車，新北市美術館推出通車限定優惠，自6月30日至7月30日開放民眾免費入館，國際特展「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」同步推出門票8折優惠（文化幣青春票除外），邀請民眾搭乘三鶯線走進美術館，體驗藝術與城市結合的新路線。

新北市美術館同步推出以「移動的美術館」為概念打造的主題列車，將美術館建築立面的垂直線條轉化為車身流動線段，並結合品牌識別設計，透過交錯排列的線條與色塊，營造如流動條碼般的視覺意象，象徵人、城市與藝術彼此連結，也呼應美術館希望打造「全民美術館」的理念。

車廂內部則延續票卡概念，設置票卡造型吊環，並結合QR Code及AR互動體驗，乘客可即時瀏覽展覽資訊、認識園區公共藝術，也能透過AR濾鏡與作品互動拍照，讓藝術從搭上列車的那一刻開始發生。

因應暑假觀展需求，新北市美術館也推出暑期限定優惠，自7月31日至9月6日，「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」特展推出「三人同行、一人免費」全票優惠；8歲至大專院校學生憑有效學生證購票，可獲贈一本「共織宇宙」觀展指南，數量有限、送完為止。

除展覽優惠外，美術館也推出三鶯線通車紀念商品，包括藍、橘兩款一卡通透卡、藝術列車造型慣性車及Tyvek®手提肩背袋等，將於美術館「光盒子」藝術商店販售。捷運三鶯線免費試乘期間，購買任一通車紀念商品，還可享指定商品加購優惠。

新北市美術館表示，今年暑假也規畫「來美術館養機－美術館裡的＿＿＿課」三日夏令營及「新美學校：小小導覽員體驗營」等教育推廣活動，希望透過藝術列車、交通串聯、暑假優惠及教育課程，讓藝術走進市民日常生活。