萬里溪堰塞湖暫未見管湧跡象 降為黃色警戒、保全戶陸續返家

花蓮萬里溪堰塞湖今天一度因蓄水量低於預期，懷疑壩體是否出現滲流，不過林業及自然保育署花蓮分署綜合影像、水位及降雨資料分析後認為，目前尚未發現明顯壩體滑動或管湧徵兆，堰塞湖主要風險仍以壩頂溢流為主，中央災害應變中心據此決議，將原紅色警戒調降為黃色警戒。

林保署花蓮分署長黃群策今天在中央災害應變中心第四次情資研判會議表示，萬里溪堰塞湖天然壩DBI值為2.98，屬於不穩定狀態。今天上午空勘發現，堰塞湖蓄水量僅增加約22萬立方公尺，低於原先預估，且壩體下游側可見細顆粒沉積及河道混濁現象，一度懷疑有滲流發生。

不過經比對多期空拍影像、降雨紀錄及蓄水變化資料後研判，河水混濁較可能與壩體表層或周邊坡面遭雨水沖刷有關，也可能因上下游水壓差增加，使部分細粒材料隨水流移動，目前並未觀察到明顯滲流擴大、壩體位移或管湧現象，後續仍將持續追蹤監測。

黃群策指出，截至今天下午監測資料顯示，堰塞湖水位高程1066.63公尺，蓄水量約237.11萬立方公尺，占總庫容420萬立方公尺約56%。若後續天氣穩定且無明顯降雨，以每日約20至22萬立方公尺入流量推估，約10天才可能出現溢流。

針對警戒發布機制，黃群策表示，當水位達1074公尺、距離蓄滿約100萬立方公尺時，將發布黃色警戒通知下游單位預作準備；若水位升至1077公尺、距離蓄滿約50萬立方公尺，或研判24小時內可能溢流，則發布紅色警戒並啟動強制疏散撤離。

中央災害應變中心會中決議將警戒等級由紅色調整為黃色，林保署表示，原先疏散撤離的保全戶中，除行動不便及弱勢族群得依地方政府評估持續安置外，其餘民眾可陸續返家。不過相關單位仍須掌握撤離所需時間，並持續管制民眾進入萬里溪河道及周邊河床區域，以利未來若再提升警戒時，能迅速完成應變作業。

鳳林鎮公所表示，雖然改為黃色警戒，不過因收容安置民眾大多是長者，且黃色警戒代表預防性撤離，加上天色已晚，讓28人先好好休息，明天吃完早餐再返家。萬榮鄉長梁光明說，現場安置民眾都已陸續返家。