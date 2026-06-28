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計程車阻刷敬老卡？司機、乘客都不滿

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
有民眾搭計程車欲刷愛心敬老卡遭司機拒刷，有國民黨市議員也曾關心過此議題。示意圖／報系資料照
有民眾搭計程車欲刷愛心敬老卡遭司機拒刷，有國民黨市議員也曾關心過此議題。示意圖／報系資料照

「搭計程車敬老卡的比例不高！」針對有民眾搭計程車遭司機拒刷敬老卡，一位不願具名司機受訪指出，現在民眾搭計程車多數還是用現金或是線上支付，車隊司機配合裝設悠遊卡機的意願不高；但藍市議員李明賢曾質詢相關議題，北市府表示會研議如何提高駕駛讓長者刷敬老卡的誘因。

刷敬老卡被刁難

只要搭台北市台灣大車隊的計程車刷敬老卡，每趟可折抵85元車資，但近來有民眾在網路上抱怨，計程車往往裝了卡機卻不給刷是何意？有些司機甚至用紙殼把卡機包起來了、擺明了不給刷，沒有包起來的會說系統出現問題不能刷，更遇到有司機罵乘客：「妳要刷卡上車時為何不說，下車時才說？」雖然有向車隊投訴，但換來的只是一句「不好意思」。

該民眾批評，台灣大車隊真的是惡劣至極，政府是否該查一下執行的狀況？自己70多歲只有去醫院搭計程車才用的到，餅畫那麼大，看的到卻吃不到又有何用？還要被罵。

北市僅3分之1有卡機

計程車裝了刷卡機卻不讓民眾刷卡，追根究柢是司機大多不願承擔刷卡產生的手續費、撥款入帳時間又過長，以及設備操作不便，加上偶爾網路訊號不佳。然而，不論是交通部法規或地方計程車公會都明確指出，只要車輛有裝設刷卡或電子支付設備，司機就不能拒絕乘客使用。

國民黨台北市議員李明賢也曾質詢相關議題指出，有民眾持敬老愛心卡搭愛心計程車，卻被收取手續費，更有司機拒絕刷卡，只收現金，目前僅三分之一計程車有裝刷卡機，比例太低，對長者不友善。社會局長姚淑文則回應說，正在跟公運處討論如何提高駕駛讓長者刷敬老卡的誘因。

現金與線上支付居多

上述不願具名的司機受訪時指出，刷卡機或是悠遊卡機都要加入車隊才能夠申請，但以他個人的經驗來說，敬老與愛心卡的客群沒有很多；若是用信用卡的卡機，大多也是國外旅客使用，現在民眾搭計程車多數還是用現金或是線上支付，因此司機配合裝設悠遊卡或信用卡機的意願不高，因為司機也不希望車子內裝太多東西。

遇到司機強烈拒絕並引發糾紛時，乘客有權進行客訴。包括保留乘車憑證：記下車牌號碼、司機姓名、叫車時間與地點，還有備妥應急現金：但為避免爭執擴大耽誤行程，建議身上仍保留部分現金，事後再進行檢舉。

可跟地方政府檢舉

民眾可透過車隊客服中心（或APP）、地方政府熱線或交通局等機關檢舉。拒刷政策保障的敬老卡，亦會列入地方政府對車隊的評鑑扣分。此外，民眾也可在攔車或上車前，先向司機確認：「請問可以刷卡/敬老愛心卡嗎？」若司機說不行，可直接換下一輛車。

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